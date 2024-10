El mundo de la música está de luto luego de que se confirmara la muerte del cantante Liam Payne en Buenos Aires tras caer del tercer piso de un hotel en Palermo. Mientras la policía argentina sigue averiguando y tratando de descifrar si se trató de un suicidio o un accidente, su excompañero de One Direction. Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y Zayn Malik, exmiembros de One Direction y amigos cercanos de Payne, publicaron en sus cuentas de Instagram una fotografía junto a Liam Payne, acompañados con un extenso mensaje. La cuenta oficial de la banda británico/irlandesa también publicó un comunicado expresando su sentir y enviando las condolencias a la familia de Payne, este mensaje se encuentra firmado por Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Harry Styles.

Niall Horan se pronuncia ante el fallecimiento de Liam Payne

El irlandés Niall Horan utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su compañero de banda. Niall fue el último integrante de One Direction que estuvo con Liam Payne, ya que ambos se encontraban en Buenos Aires por un concierto de la gira de Horan. La publicación estuvo acompañada de dos fotografías. En la primera, se encuentran Niall y Liam compartiendo momentos juntos cuando formaban parte de One Direction. En la segunda, se incluye un texto expresando sus sentimientos ante la pérdida y enviando sus condolencias a la familia de Payne.

Niall Horan se pronuncia ante el fallecimiento de Liam Payne. Foto: Instagram

"Estoy absolutamente devastado por la muerte de mi maravilloso amigo, Liam. No parece real. Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo contagiosas. Era el más brillante en cada sala y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros. Todas las risas que tuvimos a lo largo de los años, a veces por las cosas más simples, siguen viniendo a mi mente a pesar de la tristeza. Pudimos vivir juntos nuestros sueños más locos y atesoraré cada momento que pasamos por siempre. El vínculo y la amistad que teníamos no se dan a menudo en la vida. Me siento muy afortunado de haberlo visto recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme de él y abrazarlo esa noche, le diría adiós para siempre. Es desgarrador. Mi amor y mis condolencias para Geoff, Karen, Ruth, Nicola y, por supuesto, su hijo Bear. Gracias por todo, Payno. Te amo hermano.", finalizó Horan.

Mensaje de Niall Horan dedicado a Liam Payne. Foto: Instagram

Harry Styles dedica emotiva publicación a Liam Payne

El cantante Harry Styles, quien compartió 5 años junto a Liam mientras formaban parte de One Direction, publicó un sentido mensaje en redes sociales. Styles utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía de Liam en el Where We Are Tour, acompañado de un emoji de corazón.

Fotografía de Liam Payne, publicada por Harry Styles. Foto: Instagram

Acompañando la fotografía, publicó un comunicado en donde expresa sus condolencias ante la pérdida de su amigo y compañero. "Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y era un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivió con una actitud abierta, con el corazón en la mano, con una energía contagiosa para la vida. Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán parte de los años más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi querido amigo.", concluyó Styles.

Mensaje de Harry Styles.

Louis Tomlinson se pronuncia tras el fallecimiento de Liam Payne

A través de su cuenta de Instagram, Louis Tomlinson publicó una fotografía con su compañero de banda Liam Payne, y lo acompañó con un mensaje en el cual recordaba experiencias junto a él en la banda. "Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable. Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante, pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida.", inició Louis.

Louis Tomlinson se pronuncia por el fallecimiento de Liam Payne. Foto: Instagram

Tomlinson continúo su pronunciamiento recordando experiencias vividas con Liam en One Direction, debido a que ambos se encargaron de componer y escribir la mayoría de canciones de la popular boyband. "Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver juntos al estudio para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda. Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por moldearnos Liam", resaltó Louis.

Foto: Instagram Louis Tomlinson

A la mitad de su mensaje, Louis le agradece a Liam por sus más de 10 años de amistad y se lamenta de no haber podido compartir nuevamente un escenario con él, tras la inesperada separación de One Direction en 2015. "Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando. Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no fue así."

A lo largo de su publicación, 'Tommo' también le dedicó unas palabras a Bear, el pequeño hijo de Liam Payne y Cheryl Cole. "Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre", comentó el cantante. "Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amaba. Payno, mi muchacho, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero. Duerme bien", así concluyó su mensaje Louis. Minutos después publicó fotografías junto a Liam en sus historias de Instagram.

"Esta foto resume nuestra relación. Te amo. Siempre seré tu hermano mayor". Foto: Foto: Instagram Louis Tomlinson

Zayn Malik se pronuncia tras la muerte de Liam Payne

El cantante Zayn Malik, quién se retiró de One Direction en el año 2015, también se pronunció por el fallecimiento de Payne. Su publicación Inicia con una foto de ambos del año 2010 en sus tiempos como participantes de The X Factor, y acompañado con un "Te amo, hermano".

Zayn Malik le dedica publicación a su excompañero de banda Liam Payne. Foto: Instagram

Su publicación continua con la imagen de un texto, en el cual Zayn se despide y le agrade a Liam los momentos que vivieron juntos en One Direction: "Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar a los 17 años, tú siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensata que yo, eras testarudo y no te importaba decirle a la gente que se equivocaba. Aunque nos peleamos por eso algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso", escribió Zayn.

Mensaje de Zayn Malik.

"En lo que se refiere a la música, Liam, tú eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre me alegraba saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber qué camino tomar. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido, decirte que te amaba y te respetaba profundamente. Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, excepto que estoy devastado. Espero que donde quiera que estés ahora mismo estés bien y en paz y sepas lo amado que eres.", concluyó Malik en su mensaje.

One Direction publica comunicado tras fallecimiento de Liam Payne

Las cuentas oficiales de la banda británica, también publicaron un mensaje expresando su dolor tras la pérdida de Liam Payne. "Nos encontramos completamente devastados por el fallecimiento de Liam. Con el tiempo y cuando todos podamos hacerlo, habrá más para decir. Pero por ahora nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él, serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos muchísimo", el comunicado se encuentra firmado por los integrantes de la banda: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles.

Los integrantes de One Direction se pronunciaron tras el fallecimiento de Liam. Foto: One Direction

Liam Payne, exintegrante de One Direction, fallece a los 31 años en Argentina

Según informó el medio argentino Teleshow, Liam Payne, músico de 31 años, llegó solo al hotel el domingo 13 de octubre y permaneció allí hasta el miércoles. Esa tarde, el encargado del hotel escuchó un estruendo proveniente de la parte trasera del establecimiento. Al investigar el origen del sonido, descubrió que un huésped había caído desde el balcón de su habitación. Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires, explicó cómo hallaron al cantante de 31 años al llegar al sitio del incidente. El funcionario declaró a los medios que la caída le provocó "lesiones sumamente graves, que ocasionaron su muerte de manera instantánea".

“A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17:11 p.m. arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos de que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN.