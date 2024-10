La muerte de Liam Payne tiene al mundo de la música de luto, así como a sus millones de fanáticos, que aún no pueden creer que el cantante perdiera la vida tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur en Palermo, Argentina. Si bien, la policía de Buenos Aires sigue investigando si se trató de un suicidio o un accidente, se reveló la llamada de emergencia realizada al 911 minutos antes de los trágicos hechos, donde se hacía evidente el nivel de caos y destrucción ocurrido en la habitación del exintegrante de One Direction en las previas a su fallecimiento.

¿Qué decía la llamada de emergencia antes de la caída de Liam Payne en hotel de Argentina?

El recepcionista del hotel Casa Sur en Buenos Aires, donde se hospedaba Liam Payne, realizó una desesperada llamada pidiendo ayuda "urgente" para intentar evitar la tragedia. Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron, solo pudieron confirmar la muerte del cantante británico, de 31 años. Antes de caer desde el tercer piso, el exintegrante de One Direction había causado daños en el mobiliario del hotel y fue escoltado de regreso a su habitación.

La grabación de la llamada fue difundida por los medios argentinos horas después del suceso, y muestra la gran preocupación del empleado. "Tenemos un huésped drogado que está destrozando todo en su habitación. Necesitamos que alguien venga", solicitó. "No sé si la vida del huésped está en peligro. La habitación tiene balcón y tememos que pueda hacer algo", agregó.

A continuación, la transcripción de la llamada completa entre el trabajador del hotel y la agente del servicio de emergencias de Buenos Aires:

—Buenas tardes, una emergencia.

—Hola, buenos días. Recién llamé, que se me cortó. Llamo al hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032.

—¿Qué sucede en el lugar, señor?

—Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe... está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor.

—¿Bajo efectos de alcohol y estupefacientes, no, señor?

—Sí, correcto.

—Me dijo Costa Rica. ¿Qué altura, señor? Discúlpeme.

—Costa Rica 6032.

—Esto pertenece al capital, ¿no? Entre Arevalo y Chalmer.

—Sí.

—¿Hotel de donde? ¿Cómo se llama el hotel?

—Casa Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón. Y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida.

—¿Hace cuánto que está ahí o es un hotel de vivienda?

—No, no, es de hace dos o tres días que está allá... Lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno...

—En la llamada se notificó. ¿Algún dato más para portarnos? ¿Usted quién sería? ¿Encargado?

—Yo soy el jefe de recepción.

Liam Payne fallece en Argentina tras caer de habitación de hotel

Según información del medio argentino Teleshow, el músico ingresó solo al hotel el domingo 13 de octubre y permaneció allí hasta el miércoles. Esa tarde, el encargado del hotel escuchó un fuerte ruido proveniente del patio interno trasero y, al investigar, descubrió que un huésped había caído desde el balcón de su habitación. Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires, describió cómo encontraron al cantante de 31 años al llegar al lugar del incidente. El funcionario informó a los medios que la caída le causó "lesiones extremadamente graves que provocaron su muerte de forma instantánea".

“A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17:11 p.m. arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos de que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN.

¿Quién era Liam Payne, exmiembro de One Direction?

Liam Payne fue un cantante, compositor y productor británico, reconocido principalmente por ser uno de los miembros de la exitosa banda One Direction. Nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, y ganó notoriedad en 2010 al audicionar para el programa de talentos The X Factor.

Aunque inicialmente fue rechazado como solista, fue reunido con Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan para formar One Direction, lo que resultó en un enorme éxito a nivel mundial. Durante su tiempo en la banda, Payne no solo aportó su voz, sino que también escribió canciones para varios de los grandes éxitos del grupo. One Direction lanzó cinco álbumes de estudio y se convirtió en una de las bandas más populares y exitosas de la década de 2010. En 2016, el grupo decidió tomarse un descanso indefinido, lo que permitió a sus integrantes explorar carreras en solitario.

Tras su paso por la banda Liam Payne inició su carrera como solista con el lanzamiento de su primer sencillo, "Strip That Down", en 2017, una colaboración con el rapero Quavo que tuvo un notable éxito comercial. A lo largo de su trayectoria en solitario, Payne ha explorado diferentes géneros musicales, incluyendo pop, R&B y música electrónica, colaborando con varios artistas. En 2019, lanzó su primer álbum en solitario, LP1. Además de su carrera musical, Payne ha captado la atención de los medios debido a su vida personal, que incluye relaciones con figuras públicas, como la cantante Cheryl, con quien tuvo un hijo llamado Bear en 2017.

¿Cómo estaba la habitación donde se hospedó Liam Payne antes de morir?

Según informó Noticias Caracol, la policía de Buenos Aires ha confirmado que las imágenes que han estado circulando en redes sociales sobre la habitación de Liam Payne son reales. Las fotos muestran la habitación del hotel completamente destrozada, con claros signos de violencia.

Además, se habrían encontrado drogas, encendedores, medicamentos, y la pantalla del televisor estaba rota. "Son imágenes sensibles que han estado circulando en redes, pero hasta ahora no teníamos una confirmación. La policía de Buenos Aires nos ha proporcionado detalles sobre lo que encontraron en la habitación después de la inspección, confirmando que corresponde al cuarto donde se alojaba Liam Payne", comunicaron.

Louis Tomlinson se pronuncia tras el fallecimiento de Liam Payne

Louis Tomlinson compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su compañero de banda Liam Payne, acompañada de un emotivo mensaje en el que rememoraba los momentos que vivieron juntos durante su tiempo en la banda.

"Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable. Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante, pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida", afirmó Louis.

