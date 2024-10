En las últimas horas del miércoles 16 de octubre, se realizó la autopsia del cuerpo de Liam Payne, exintegrante de la exitosa banda One Direction, quien murió en un hotel del barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina. El procedimiento fue llevado a cabo por el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial de la calle Viamonte.

¿Qué dice la autopsia realizada al cuerpo de Liam Payne?

De acuerdo con el reporte de los especialistas, Liam Payne murió a causa de un “politraumatismo” que resultó en una “hemorragia interna y externa”. Esta conclusión preliminar se relaciona con la caída de aproximadamente diez metros que sufrió desde el balcón de su habitación, situada en el tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica. La información fue confirmada por diversos medios argentinos que tuvieron acceso a los documentos de ley.

Aunque el informe inicial no menciona detalles específicos, es común en estos casos realizar un estudio toxicológico y anatomopatológico de la sangre, orina y vísceras del fallecido, con el fin de identificar posibles rastros de drogas y otros factores que puedan haber influido en su muerte. Además, se contempla la posibilidad de solicitar la historia clínica del músico para analizar su historial de salud mental.

Hasta el momento, la principal hipótesis que se maneja es la de un posible suicidio. La Fiscalía N°16, bajo la dirección del fiscal Andrés Madrea, está a cargo del expediente, y la prosecretaria María Florencia Lavaggi está llevando a cabo la toma de testimonios relacionados con el caso.

¿Qué encontró la policía en la habitación de hotel de Liam Payne?

La autopsia se suma a una serie de trabajos forenses que se han realizado en la investigación. En la noche del martes, personal de la Unidad Criminalística Móvil de la policía de la ciudad de Buenos Aires llevó a cabo una recolección de evidencias en la habitación del hotel Casa Sur donde fue encontrado Liam Payne.

En el lugar, la policía encontró varios objetos que podrían ser relevantes para la investigación. Entre ellos, se halló una botella de whisky, un encendedor y un teléfono que se presume podría ser de la víctima. Estos objetos serán peritados en busca de huellas dactilares y mensajes que puedan ofrecer más información sobre las circunstancias de su fallecimiento. Además, la habitación presentaba un evidente desorden, con daños visibles, incluida una pantalla de televisor rota.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue un polvo blanco que se encontró en la habitación, el cual deberá ser analizado en un laboratorio químico para determinar si se trata de cocaína. Asimismo, se encontraron blisters de medicamentos, incluyendo clonazepam y pastillas energizantes, lo que sugiere un posible consumo de sustancias.

La policía también incautó una notebook y el pasaporte del músico, los cuales han sido entregados a la Fiscalía N°16 para su análisis. La escena del incidente fue notablemente desordenada, con diversas velas derretidas y papel metálico disperso por la habitación, así como fragmentos de latas con manchas de quemaduras. Estos elementos son considerados por las autoridades como posibles indicios de consumo de estupefacientes, específicamente en relación con el intento de fumar cocaína. Junto al televisor se encontró una copa de champagne a medio beber, lo que añade un elemento más a las circunstancias que rodean su muerte.

Liam Payne fallece en Argentina tras caer de hotel de Argentina

De acuerdo con información del medio argentino Teleshow, el músico de 31 años llegó solo al hotel el domingo 13 de octubre y se quedó allí hasta el miércoles. Esa tarde, el encargado del hotel escuchó un fuerte estruendo proveniente del área trasera interna del establecimiento. Al investigar el ruido, el hombre se encontró con que un huésped había caído al vacío desde el balcón de su habitación.

Llamada de emergencia al 911 minutos antes de la muerte de Liam Payne

Poco antes de la trágica muerte de Liam Payne, exmiembro de One Direction, se realizó una llamada al 911 que informaba sobre su condición en el hotel. El reporte indicaba que el cantante se encontraba "bajo los efectos de drogas y alcohol", lo que llevó a que los servicios de emergencia fueran activados de inmediato. La situación empeoró rápidamente, culminando con su fatal caída desde el tercer piso del hotel en Buenos Aires.

Louis Tomlinson se pronuncia tras el fallecimiento de Liam Payne

Louis Tomlinson compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su compañero de banda Liam Payne, acompañada de un emotivo mensaje en el que rememoraba los momentos que vivieron juntos durante su tiempo en la banda.

"Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable. Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante, pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida.", inició Louis.

Harry Styles dedica mensaje a su excompañero de banda, Liam Payne

La noticia del fallecimiento de Liam Payne ha conmocionado a sus seguidores y a los integrantes de la banda británica. Uno de los mensajes más esperados era el del famoso cantante Harry Styles, quien compartió cinco años con Liam en One Direction. Styles recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto de 'Payno' durante el Where We Are Tour, acompañada de un emoji de corazón.

"Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y era un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivía de par en par, con el corazón en la mano, con una energía contagiosa para la vida. Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán parte de los años más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi amado amigo.", escribió el intérprete de Golden.

¿Por qué Kate Cassidy dejó a su novio Liam Payne solo en Argentina?

La sorpresiva muerte de Liam Payne generó una serie de especulaciones sobre las circunstancias del suceso, siendo uno de los temas más discutidos la ausencia de Kate Cassidy en el momento de su fallecimiento. Días antes, la pareja había viajado junta a Argentina, donde Liam había manifestado su intención de quedarse por más tiempo. No obstante, Kate decidió regresar a Estados Unidos apenas dos días antes de la tragedia. La confusión creció cuando los primeros informes señalaron que el cantante estaba solo en su habitación al momento de su muerte, a pesar de haber sido visto en publicaciones recientes junto a su novia.

Cassidy aclaró la situación en una historia de Instagram, explicando los motivos de su partida: "Ya estaba lista para irme. Amo Sudamérica, pero odio quedarme mucho tiempo en un lugar", comentó la influencer, despejando cualquier duda sobre su repentino regreso a Miami.

