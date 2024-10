La sorpresiva muerte de Liam Payne tomó por sorpresa al mundo entero y a sus miles de fanáticos que lloran su partida, luego de caer del tercer piso de un hotel en Argentina. Actualmente, la policía argentina está indagando si la muerte fue un suicidio o un accidente. No obstante, se hicieron públicas fotografías tomadas en la habitación, que retratan el estado de lo ocurrido en el interior minutos antes de los hechos trágicos.

¿Cómo estaba la habitación donde se hospedó Liam Payne antes de morir?

De acuerdo a información dada en Noticias Caracol, la policía de Buenos Aires confirmó que las imágenes que venían circulando en redes sociales sobre la habitación de Liam Payne son reales. En las fotografías, se evidencia que los agentes del orden encontraron el cuarto de hotel destrozado y con claros signos de violencia.

Sumado a ello, habrían encontrado drogas, encendedores, medicinas e incluso el televisor de la habitación tenía la pantalla rota. "Son imágenes sensibles que están circulando en las redes sociales, pero no las habíamos tenido la confirmación y nos llegan ahora de parte de la policía de Buenos Aires que comparten lo que habrían encontrado en la habitación del hotel una vez que se adelantó la inspección de la habitación. Nos confirmaron que corresponde a la habitación donde se encontraba Liam Payne", expresaron.

Liam Payne falleció en Argentina tras caer de hotel en Buenos Aires

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Liam Payne, famoso por su participación en One Direction. El cantante, de 31 años, se encontraba en Argentina y había asistido al concierto de su excompañero Niall Horan en el Movistar Arena.

Por la tarde, agentes de la Comisaría 14B llegaron al hotel Casa Sur después de recibir una llamada al 911 de vecinos que informaban sobre un hombre agresivo, posiblemente bajo la influencia de drogas o alcohol. Según el medio argentino Teleshow, Liam Payne ingresó solo al hotel el domingo 13 de octubre. Permaneció allí hasta el miércoles, cuando el encargado del hotel escuchó un fuerte ruido proveniente del área interna trasera. Al investigar, descubrió que un huésped había caído desde el balcón de su habitación.

Llamada de emergencia al 911 minutos antes de la muerte de Liam Payne

Poco antes del trágico fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, se recibió una llamada al 911 alertando sobre su situación en el hotel. El reporte mencionaba que el cantante estaba "bajo los efectos de drogas y alcohol", lo que activó las alarmas de los servicios de emergencia. La situación se agravó rápidamente y, lamentablemente, terminó con su caída mortal desde el tercer piso del hotel en Buenos Aires.

Las últimas publicaciones de Liam Payne minutos antes de su muerte en Argentina

Liam Payne interactuó con sus seguidores en Snapchat poco antes de su trágico accidente. En sus últimas publicaciones, compartió fotos y videos que reflejaban su experiencia en Argentina. En uno de los videos más destacados, hablaba sobre su tiempo en el país con el mensaje "A lovely day en Argentina", deseando un buen día a sus fans.

Esta publicación se hizo solo unas horas antes del fatal incidente, lo que provocó gran preocupación entre sus seguidores en redes sociales. Además del video, Payne subió una serie de 40 fotos que mostraban su estancia en el hotel y momentos junto a su novia. Una de las últimas imágenes, tomada en 2023, en la que aparece con su pareja, desató diversas especulaciones entre sus seguidores.

Liam Payne subió foto con su novia poco antes de morir. Foto: Liam Payne/Snpachat

Louis Tomlinson se pronuncia tras el fallecimiento de Liam Payne

Louis Tomlinson compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su compañero de banda Liam Payne, acompañada de un emotivo mensaje en el que rememoraba los momentos que vivieron juntos durante su tiempo en la banda.

"Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable. Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante, pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida", dijo Louis.

Louis Tomlinson se pronuncia por el fallecimiento de Liam Payne. Foto: Instagram

Harry Styles dedica mensaje a su excompañero de banda, Liam Payne

La noticia del fallecimiento de Liam Payne ha conmocionado a sus seguidores y a los integrantes de la banda británica. Uno de los mensajes más esperados era el del famoso cantante Harry Styles, quien compartió cinco años con Liam en One Direction. Styles recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto de 'Payno' durante el Where We Are Tour, acompañada de un emoji de corazón.

"Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y era un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivía de par en par, con el corazón en la mano, con una energía contagiosa para la vida. Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán parte de los años más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi amado amigo.", escribió el intérprete de Golden.

