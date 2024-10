En la última edición del reality de canto argentino 'Cantando 2024', Milett Figueroa dejó a la audiencia con la boca abierta al cantar a capela, rompiendo el silencio que la rodeaba tras semanas de críticas sobre su talento vocal. Su actuación no solo sorprendió al público y al jurado, sino que también desató una controversia inesperada con Mimi Alvarado, la pareja de 'El Tirri', primo cercano de Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa sorprende al cantar a capela en 'Cantando 2024'

En la última edición de 'Cantando 2024', Milett Figueroa ha dejado una huella imborrable al mostrar su talento musical al cantar a capela, sorprendiendo a la audiencia y al jurado. Durante su intervención, Figueroa recomendó a una de las participantes, destacando su belleza y sugiriendo que la canción elegida requería un gran despliegue escénico. “Sabemos que eres dulce, pero esta canción de Chyna es como un poco comerte el escenario. Tú tienes la belleza”, dijo Milett.

La modelo y actriz peruana, se decidió por demostrar su voz con un fragmento de la canción, lo que provocó la ovación del público y la petición de Fernando Dente, quien debutó como conductor del show. “Canta un poquito más, tenés que hacer un musical vos, Milett”, le expresó Dente. Con humor, Figueroa respondió: “Por favor Fer, contrátame”.

Milett Figueroa protagoniza fuerte discusión con Mimi Alvarado en 'Cantando 2024'

El conflicto se originó cuando Mimi Alvarado, quien compite en el programa, interpretó una canción de Shakira. Milett Figueroa, en su papel de jurado, le dio una calificación de cero, lo que provocó la ira de la dominicana, quien respondió con duras críticas hacia la peruana. “No me gustó, estoy decepcionada. Lamentablemente, no se logró esta noche”, fueron las duras palabras de Milett Figueroa, antes de calificarla con un cero. “No me gustó, no se sintieron las ganas. Todo muy forzado, no se entendió. No hay dicción, no me gustó, pero de verdad no me gustó esta vez”, añadió la peruana.

Lejos de aceptar las críticas de Milett Figueroa, la novia de ‘El Tirri’ no dudó en recordar la performance de Milett Figueroa en el Miss Supertalent 2016 en Corea del Sur, donde tuvo una polémica desafinación al cantar ‘Yo soy candela’. ​ “Yo vi un video de Milett que cantó ‘Soy una yayaya’. Hizo un disparate. Yo sé que tú cantas muy lindo, porque hemos vivido momentos y me encanta cómo cantas. Ahí te falló lo escénico”, sostuvo Mimi, para luego cuestionar el rol de Milett en el ‘Cantando 2024’. “Porque tú seas jurado, no me tienes que estar pisando ni diciendo....Tú hiciste un desastre en el coso viral tuyo”, añadió.

Milett Figueroa aseguró que Mimi Alvarado no sabe recibir críticas. Foto: captura/América TV

No todo quedó allí. Milett Figueroa aprovechó las cámaras para hacerle recordar a Mimi que ella la había cuestionado días atrás. “¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad de hablar de mí. Me sorprende que digas que te duele algo si no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar las críticas. Así no se puede hablar, qué agotador, que se tome un té de tilo”, dijo muy enojada.