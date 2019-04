'Chabelo' desmiente su 'muerte'

Su verdadero nombre es Xavier López Rodríguez, pero todo Latinoamérica lo conoce como 'Chabelo', personaje, el cual ha interpretado desde la década de 1950 en películas y programas de radio y televisión. Querido por todo México, el actor acaba de atravesar un difícil momento ligado con su salud y, lamentablemente, no puedo escapar a que algunas personas, deslizaran que ya había fallecido. Por ello, se puso más serio que nunca y salió al frente de los rumores

"Que no les cuenten cuentos chinos, no estoy ni grave, ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada", escribió el actor y comediante en su cuenta de Facebook. 'Chabelo', se viene recuperando de una cirugía de espalda, sin complicaciones, y según han comentado algunos de sus familiares, ya se encuentra realizando sus actividades normales, claro que de manera pausada. Fue el martes pasado, en la capital mexicana, que el director Sebastián del Amo respondió que 'Chabelo' se ausentó del encuentro con los medios por una operación de espalda, pero no dio más detalles de la intervención.

Las dudas surgieron también porque el cineasta comentó que Xavier López se encontraba hospitalizado, pero en realidad su cirugía no requirió que fuera internado durante días. Se trató de una microcirugia ambulatoria, por lo que su retorno al mundo del espectáculo será más pronto de lo que se espera, aseguran familiares cercanos a la popular figura. El actor es parte del elenco 'El Complot Mongol', donde también tomarán parte Damián Alcázar y Bárbara Mori. Se trata de una historia ambientada en el barrio chino de la Ciudad de México, con el tema de la Guerra Fría de fondo.