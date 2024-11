¿Dónde juega El Salvador vs Bonaire EN VIVO por la Liga de Naciones de Concacaf 2024-25?

El Salvador vs Bonaire EN VIVO juegan a partir de las 7.00 p. m. (hora salvadoreña), por la fecha 5 del grupo B, Liga A, en la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-25. El partido de hoy se disputará en el estadio Cuscatlán (San Salvador), con transmisión vía Canal 4 TCS. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este encuentro, sigue la previa de La República Deportes gratis por internet.

¿A qué hora juega El Salvador vs Bonaire?

En territorio salvadoreño, el juego El Salvador vs Bonaire arrancará a las 7.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 16).

¿Qué canal transmite El Salvador vs Bonaire?

La transmisión por TV de este El Salvador vs Bonaire estará a cargo del Canal 4 TCS en territorio salvadoreño. Esta señal televisa los juegos en condición de local del combinado centroamericano.

El Salvador vs Bonaire: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este El Salvador vs Bonaire. El cuadro salvadoreño tiene el favoritismo absoluto.

Betsson: gana El Salvador (1,11), empate (8,00), gana Bonaire (19,00)

Bet365: gana El Salvador (1,13), empate (7,50), gana Bonaire (17,00)

Betano: gana El Salvador (1,13), empate (6,40), gana Bonaire (21,00)

1XBet: gana El Salvador (1,13), empate (8,20), gana Bonaire (18,00)

Coolbet: gana El Salvador (1,12), empate (8,25), gana Bonaire (17,00)

Doradobet: gana El Salvador (1,14), empate (7,50), gana Bonaire (17,00).

Grupo de El Salvador vs Bonaire

Previo al partido entre El Salvador y Bonaire, la tabla de posiciones del grupo A indica que los cuscatlecos lideran en solitario con 9 puntos, seguidos muy de cerca por San Vicente y las Granadinas, con 7 unidades. Solo el primer puesto logrará el ascenso a la Liga A.

Equipo PJ PG DG Pts El Salvador 4 3 4 9 San Vicente y las Granadinas 4 2 2 7 Bonaire 4 1 -1 4 Montserrat 4 1 -5 3

Entradas para El Salvador vs Bonaire

Los precios de las entradas para este cotejo van desde los 5 hasta los 55 dólares. La compra se realiza de forma virtual en la página web smartticket.fun.

Entradas para los partidos de la selección de El Salvador. Foto: La Selecta/X

El Salvador vs Bonaire: previa

Para El Salvador, no hay otro resultado aceptable más que el ascenso a la Liga A y la clasificación a la Copa Oro. En esta última fecha doble FIFA del 2024, la Selecta depende de sí misma para conseguir ambos objetivos, a los cuales lo acercará un triunfo sobre la débil Bonaire.

El combinado centroamericano dejó escapar una gran chance en la jornada previa al perder frente a San Vicente y las Granadinas, único equipo que podría arrebatarle los dos premios que persigue. Por ello, ahora le resulta imperioso quedarse con los tres puntos a fin de mantener su buena ventaja para la última fecha.

¿Cómo ver El Salvador vs Bonaire ONLINE?

Para que no te pierdas el duelo El Salvador vs Bonaire gratis por internet, suscríbete a la plataforma Concacaf GO o ingresa al canal oficial de YouTube de la Concacaf, que transmitirá el encuentro para otros países.