Cibernautas tras video de Karol G en Instagram: "no eres la reina del reggaetón"

Luego que Anuel AA señaló en un Instagram Storie que la nueva reina del reggaetón es Karol G, varios usuarios de las redes sociales hicieron sentir su desacuerdo y hasta señalaron que es "una falta de respeto" para la cantante Ivy Queen, pionera en este género.

Este desacuerdo se dio a notar en una reciente publicación de Karol G. La cantante colombiana compartió un corto clip donde promociona su más reciente lanzamiento musical y los cibernautas aprovecharon esa oportunidad para criticarla en la sección comentarios.

"Karol G dile a Anuel AA que se ubique y que respete a la diva Ivy Queen", "necesita enseñar (su cuerpo) para ser exitosa. Eso no es lealtad hacia la reina del reggaetón", "Karol G será la reina de la música sin sentido", "Ivy Queen no necesitó de las redes sociales, ni meterse con un famoso para coger un poco de fama" y "ella no es la reina del reggaetón, ella es una bebecita", se pudo leer entre los comentarios.

Ante esta ola de críticas, la cantante Karol G prefirió no pronunciarse al respecto y viene enfocándose en la promoción de 'Punto G', su nueva canción en YouTube.

Anuel AA atacó a Ivy Queen, la 'reina del reggaetón'

El cantante de trap atacó a Ivy Queen a través de su cuenta oficial de Instagram, donde le recordó que ya no es más la reina del reggaetón porque según Anuel AA, sus canciones ya pasaron de moda y no suenan en la radio.

"Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reggaetón, los números no mienten" escribió en su historia el puertorriqueño.

