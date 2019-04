'El Chombo' y Residente no tuvieron piedad con Anuel AA tras minimizar a Ivy Queen

Anuel AA, novio de Karol G, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser protagonista de un fuerte mensaje que le dejó a la recordada Ivy Queen.

"¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaetón? Los números no mienten. ¡Kobe era el Rey pa' sus tiempos, pero ahora es Lebrón!", escribió el novio de la intérprete de 'Mi cama'.

El mensaje fue directo a Ivy Queen a quien por años le dicen la "reina del reggaetón". Sin embargo, Residente y 'El Chombo' prepararon dos videos para responder a Anuel AA por la afrenta que hizo en contra de la figura del ritmo urbano.

"Los números se compran. Lo que no se puede comprar es el respeto y si eres rapero y si no tienes respeto no eres nada", se le oye decir a Residente en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

"Este mensaje es para los chamaquitos fanáticos del género urbano, como algunos de los que están empezado. Tienen que saber algo, el género urbano lleva batallando con las puertas cerradas, ha sido bien jodido abrir esa puerta (...) Y Tienen que respetar a la gente que lleva años en esto, no lo digo por mí, sino por colegas", aseveró el rapero estadounidense.

Residente deja contundente mensaje a pareja de Karol G

En tanto, el recordado 'Chombo' destacó la humildad que debe tener cada artista, incipiente o veterano dentro de un género.

"Aunque les caiga el anillo al dedo. Esto le va a cualquier persona joven que tenga éxito en este momento. No me interesa la profesión a la que te dediques (...) Cuando irrespetas a los que hicieron lo mismo antes que tú, me demuestras dos cosas: La primera es que tu inmadurez es del tamaño del sistema solar y la segunda es que tu ego es del tamaño de la vía láctea", se le escucha a 'El Chombo'.

"Si piensas que eres el mejor de todos los tiempo, te tengo una noticia, eres un estúpido. La humildad es el camino que te lleva a la grandeza", acotó Rodney Clark, quien pidió a sus fans a que etiqueten el video a quien le caiga.

El video se ha vuelto viral y fanáticos señalan que el mensaje fue directo para la pareja de Karol G.

Sobre el particular, Anuel AA no ha salido a responderles; no obstante, en su momento, Ivy Queen solo le contestó con un contundente "Culic@E%#d". ¿Aplaudirá el gesto la recordada 'Potra'?

'El Chombo' no tuvo reparos con Anuel AA, quien minimizó a Ivy Queen