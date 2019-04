“Espero que la música supere este ciclo de mal gusto”

El cantautor y trovador cubano Pablo Milanés nos respondió vía correo electrónico, pero evitó opinar sobre Cuba, Venezuela y de la política en general. “Hace años que no hablo de política ni con mis amigos. Y es mejor, me hacía mal a la salud”, dijo hace unos días en una entrevista en Uruguay, país donde presentará el recital ‘Esencia’, el mismo por el que vuelve a Perú.

Milanés, de 75 años, vive desde inicios del 2000 entre La Habana y España. Continúa en giras, grabando y tiene dos discos pendientes. En el tour, su público espera que en el setlist figure ‘Yolanda’ y ‘El breve espacio en el que no estás’, pero eso no le molesta porque cree que existen creaciones que trascienden, incluso, al protagonista.

“El público es fundamental, porque con él se tiene la medida de lo que uno hace. A mi público, la gente que me escucha o lee mis textos, le tengo un respeto profundo y siempre he recibido respuestas enriquecedoras, incluso críticas, pero que siempre me han determinado. Y hay temas que trascienden a uno y se convierten en universales, por eso no puedo dejar de ofrecerlas si me las piden y me gusta”, sostiene Milanés, quien acaba de grabar uno de los temas del disco A Chabuca 2.

Música “de poca calidad”

Haydée Milanés lanzará en mayo Amor Deluxe, el homenaje a uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana. Para ello convocó a varios artistas, entre ellos Julieta Venegas, con quien reinventó ‘Si ella me faltara alguna vez’. “Ha sido un trabajo maravilloso, primero ella hizo el disco Amor, con temas de mi obra, a los que les quiso dar nuevos arreglos y pude cantar con ella. En esta versión Deluxe, se ha ampliado el repertorio y Haydée interpreta esas canciones con grandes de la canción latinoamericana como Francisco Céspedes, Omara Portuondo, y muchos más. Honra mi obra con mucho respeto también”, comenta el trovador.

Le preguntamos si esta nueva generación de músicos tiene mayor mérito que las de antes, al ir en contra de la corriente de la industria y las modas. “Lo que creo es que es más difícil hacerse visible en un momento en el que lo que más se potencia es no solo la música urbana, sino la música con poca calidad y que resulta ser producto circunstancialmente rentable para las compañías que están detrás”.

El trovador no responde directamente si encuentra algo positivo en fenómenos como el de la música urbana, que para algunos sí pudo ‘romper la barrera’ del idioma y tener mayor presencia en los Grammy estadounidenses. Pero está claro que espera que termine el ‘boom’. “Espero que sean modas pasajeras y que las buenas canciones, los buenos libros, el buen cine, etc. –pues esto es una cuestión de cultura en general, y no solo algo que le pase a la música– perduren y puedan superar lo que creo que es un ciclo o una etapa de mal gusto”, sentencia. A Lima llegará esta semana, luego de sus conciertos en Argentina y Uruguay. ❖

la clave