En el adelanto más reciente de 'Magaly TV, la firme', Bill Orosco compartió nuevos detalles de la disputa familiar con su primo Deyvis Orosco. Según Bill, Deyvis habría tomado medidas legales a través de Indecopi para impedirle el uso del apellido Orosco en su carrera musical. Este conflicto ha generado gran expectación, ya que refleja tensiones profundas entre los dos artistas, quienes, a pesar de su vínculo sanguíneo, parecen atravesar un momento complicado en su relación profesional y personal.

Deyvis Orosco habría acudido a Indecopi para prohibir el uso del apellido Orosco

El líder del Grupo Néctar, Deyvis Orosco, estaría buscando imponer restricciones contra su primo, Bill Sánchez Orosco, que no solo evitarían que interprete los temas de su padre Johnny Orosco, sino que también le impedirían usar el apellido. En un documento enviado a la institución estatal, Deyvis solicitó “declarar fundada mi solicitud de oposición al registro de la marca de servicio mixta ‘Bill Orosco y los reyes de la calidad’, y denegar dicha solicitud de registro oportunamente”.

Argumentó que “aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho que dos signos referidos a un mismo tipo de servicios compartan el idéntico término ‘Orosco’, constituirá un supuesto de confusión indirecta”. Frente a esta situación, Bill expresó su indignación hacia su primo: "Deyvis, ¿ahora quieres quitarme el apellido? ¿Ya no quieres que cante más?"

Bill Orosco responde con todo a su primo Deyvis Orosco

En la edición del 20 de noviembre de 'Magaly TV, la firme', Bill Orosco y Andrea San Martín aparecieron en el programa para revelar más detalles sobre la carta notarial que Deyvis Orosco envió a su primo, en la que le prohibía cantar canciones del Grupo Néctar. Visiblemente molesto, Bill declaró: "Deyvis, yo también soy Orosco y me mandaste una carta notarial queriendo 'apagar' mi voz".

Por su parte, Andrea San Martín comentó que se enteró de más detalles sobre el conflicto y decidió ayudar al primo de Deyvis: "Yo le dije, yo te voy a ayudar porque no le tengo miedo", afirmó la ex chica reality. Bill, también expresó su temor de enfrentarse a una batalla legal con su primo y dijo no entender los motivos detrás de la disputa: "La verdad que no sé, me pregunto lo mismo", respondió a Magaly. Además, explicó que su principal actividad es la cumbia costeña, destacando que muchas canciones del Grupo Néctar, liderado originalmente por su tío, forman parte de su repertorio.