Cheque de estímulo de US$2.000: ¿qué se sabe del pago de Donald Trump para inmigrantes en Estados Unidos?

En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de rumores sobre la emisión de un nuevo cheque de estímulo de US$2.000 para los inmigrantes y ciudadanos estadounidenses. Esta especulación ha cobrado fuerza tras la reciente elección de Donald Trump como presidente en noviembre de 2024, tras su victoria ante Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos, alimentando las esperanzas de muchos que aún enfrentan dificultades económicas.

Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se ha pronunciado al respecto, aclarando la situación y despejando dudas sobre los planes para distribuir nuevos cheques de estímulo .

¿Qué dijo el IRS sobre el cheque de estímulo de US$2.000 en Estados Unidos?

El Servicio de Impuestos Internos señaló que las tres rondas de pagos de estímulo implementadas entre 2020 y 2021 ya se han entregado en su totalidad. La última distribución de estos fondos ocurrió hace casi tres años, y actualmente no hay programas vigentes que contemplen un nuevo estímulo económico.

Aunque el IRS ofreció herramientas como "Get My Payment" para rastrear los pagos anteriores, esta aplicación ya no está disponible. Sin embargo, algunos ciudadanos aún pueden reclamar cheques pendientes presentando sus declaraciones de impuestos.

El IRS confirmó que las tres rondas de cheques de estímulo emitidos entre 2020 y 2021 ya han finalizado. La última distribución se realizó hace casi tres años, de ahí que no se contemplen nuevos programas de apoyo económico. Foto: El Comercio

¿Cómo reclamar un cheque de estímulo pendiente en Estados Unidos?

Para quienes no recibieron su cheque de estímulo, el IRS permite reclamarlo a través del Crédito de Reembolso de Recuperación. Este beneficio puede incluirse en las declaraciones fiscales para pagos correspondientes al año 2021. Es importante tener en cuenta que la fecha límite para reclamar pagos de 2020 ya venció, pero los ciudadanos tienen hasta el 15 de abril de 2025 para solicitar créditos relacionados con 2021.

Si planeas presentar una reclamación, asegúrate de reunir toda la documentación requerida y verificar tu elegibilidad según las directrices del IRS. Este recurso busca garantizar que quienes califican para el beneficio puedan acceder a los fondos que les correspondan.

¿Se reanudarán los cheques de estímulo bajo el gobierno de Donald Trump?

Aunque Donald Trump ha manifestado en el pasado su apoyo a los cheques de estímulo, actualmente no existe confirmación oficial sobre una nueva emisión de pagos. Las discusiones sobre este tema permanecen en el ámbito político y económico, pero no han derivado en anuncios concretos.

Es crucial que los ciudadanos se mantengan atentos a las actualizaciones oficiales del IRS o del gobierno federal para evitar caer en desinformación. Las decisiones sobre estímulos financieros dependen de la situación económica general y de los programas aprobados por el Congreso.