Trap: ¿Cuál es el origen del género de las canciones de Bad Bunny, Ozuna y Anuel AA?

El trap es un género urbano de moda por los temas que los cantantes Bad Bunny, Ozuna y Anuel AA han lanzado en los últimos años.

Conoce su origen y sus principales referentes en Latinoamérica.

¿Qué es el trap?

A diferencia del reggaetón que combina el hip hop con la música electrónica, el trap es la mezcla del dubstep, hip hop y rap.

Este último género ha heredado al trap la rima en sus letras, las cuales hacen referencia de forma explícita a la calle, las drogas, el sexo y la violencia.

El nombre del género urbano de moda es utilizado en Estados Unidos para referirse a las zonas donde se venden drogas ilegales.

Otra característica del trap es el uso del autotune que, en ocasiones, sus representantes emplean para pasar desapercibidas las desafinaciones en el canto. Este efecto también genera un sonido sombrío que caracteriza a este tipo de música.

En conclusión, el trap puede ser lento o rápido y siempre va a usar efectos sonoros y letras de contenido explícito.

¿Qué es el trap latino?

El trap en Latinoamérica empezó a hacerse conocido hace unos años con las canciones de Bad Bunny, Ozuna y Anuel AA.

Sin embargo, fue en 2006 cuando los cantantes de esta parte del mundo, Messiah, Arcángel, Ñengo Flow, Yaga & Mackie, Randy y De La Ghetto, empezaron a producir estos temas bajo el género reggaeton, pues aún no se hablaba del trap.

En 2012, los intérpretes Bad Bunny, Ozuna y Anuel AA lanzaron discos y sencillos cuyos géneros se identificaban como trap y opacaron a los artistas de mayor trayectoria como Daddy Yankee, Nicky Jam, J Balvin, Maluma, entre otros.

De los tres, el que más popular se ha hecho a través de este género urbano de moda es Bad Bunny, ya que sus producciones se posicionaron entre las quince canciones de la lista Hot Latin Songs en 2017.

Un año después, se ubicó en el puesto 27 del mismo ranking, junto a Will Smith, Cardi B y Drake.

Otro hito que marcó Bad Bunny en el mundo del trap es el lanzamiento de su disco X 100pre en diciembre de 2018.

Por su parte, Anuel AA volvió a lanzar temas de este género el año pasado, que le han permitido ganar cada vez más seguidores. Es por ello, que se le considera como el "rey del trap".

El tema "Secreto" que grabó junto a su pareja Becky G, es uno de los más reproducidos en las plataformas musicales.

Los países de Latinoamérica donde se encuentra la mayoría de seguidores del trap son Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y México.

Origen del trap

El origen del trap data de los noventa, cuando los padres del rap, Three 6 Mafia, Guetto Mafia, UGK, Outkast y Goodie Mob, empezaron a emplear en sus canciones algunas de las características de este género.

En el 2000, las letras de los trap empezaron a hablar sobre el estilo de vida que llevaban las personas relacionadas a los guetto, al tráfico de drogas y al éxito social.

Los artistas Southern Rap, T.I., Young Jeezy, Gucci Mane, Yo Gotti y Rick Ross son considerados como los referentes de la primera ola de este subgénero del hip hop, pues sus producciones fueron las primeras que se escucharon en las emisoras de radio.

La segunda generación de artistas de este género urbano de moda hizo su aparición en 2010, cuando se ubicaron en el top de los Billboard.

A partir de esta fecha, Lex Luger, pionero del trap, produjo temas de artistas del trap como Kanye West, Jay-Z, Wacka Flocka Flame, Rick Ross, Future, entre otros.

Él y 808 Mafia son considerados como los que impulsaron la versión moderna de este género musical.

Cantantes de trap

Los cantantes de trap que más destacan en la región son los que te presentaremos a continuación:

BAD BUNNY

El puertorriqueño Bad Bunny dejó de estudiar la carrera de comunicación audiovisual para forjar su carrera como cantante.

Su verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y, según sus declaraciones, su nombre artístico proviene de una fotografía de su infancia donde se le ve utilizando un disfraz de conejo con un gesto triste.

Este cantante de trap alcanzó la fama por su canción "Diles" con la que ingresó a ser el primer artista del sello discográfico de Luian, llamada "Hear This Music".

Pronto se hizo más conocido por su tema "Soy Peor", la cual se ubicó en el puesto 22 de la lista Hot Latin Songs.

En 2017, Bad Bunny posicionó 15 de sus temas en la lista Hot Latin Songs 2017.

ANUEL AA

Anuel AA cuyo verdadero nombre es Enmanuel Gasmey, inició su carrera en 2011, pero empezó a tener mayor reconocimiento hace poco porque se mantuvo ausente en el mundo del trap.

La razón fue la sentencia que se le impuso por posesión de arma de fuego, la cual hizo que estuviera 30 meses en prisión durante el 2016, 2017 y 2018.

Mientras permaneció encerrado, Anuel AA grabó una canción con la colaboración de J Balvin, Nicky Jam y Cosculluela. Su voz fue registrada a través de una llamada telefónica.

El día en que salió de la cárcel, el cantante de trap lanzó su primer disco "Real hasta la Muerte", la cual está compuesta por 12 canciones. Algunas pertenecen al género trap y otras al reggaeton.

Su última lanzamiento, "Secreto", ha sido bien recibido por sus seguidores y acrecentó su fama.

OZUNA

Ozuna es otro artista que se hizo conocido tiempo después de que empezó a lanzar temas del género trap.

En 2016, cuando colaboró con el sencillo "La ocasión" junto a De La Ghetto y Anuel AA, Ozuna empezó a ganar más seguidores, pues el tema se posicionó en el puesto veintidós de la lista Hot Latin Songs.

Este cantante puertorriqueño empezó a ser reconocido como un artista del trap cuando lanzó su primer álbum "Odisea", la cual fue distribuida por Sony Music Latin y estuvo en la lista de Top Latin Albums.

DUKI

Mauro Ezequiel Lombardo es un cantante de trap argentino que también ha contribuido con el desarrollo de este género, pues sus temas cuentan con más de 90 millones de reproducciones en Youtube.

Luego de que ganara la competencia de freestyle de rap "El Quinto escalón", Duki empezó a grabar sus temas. El primero, llamado "No vendo trap", superó los 2 millones de reproducciones en Youtube en una semana.

KAROL G

La cantante de trap y pareja de Anuel AA, Karol G, se hizo conocida por sus temas "Mi Cama", "Ahora me llama", "La Dama", entre otros.

Su último sencillo titulado "Secreto" ha hecho que la artista obtenga más seguidores en otros países donde antes no había resaltado tanto.

Ha colaborado en la grabación de otras canciones con Maluma y Bad Bunny.

CAZZU

Otra figura femenina que destaca en el mundo del trap es Cazzu.

La artista argentina ha revolucionado este género urbano de moda integrando sonidos propios de la cumbia y el reggaetón.

Es una de las favoritas en su país.

Frases de cantantes de trap

Las frases que utilizan los cantantes de trap no siempre hacen referencia a contenido violento o sexual. Aquí te dejamos algunos mensajes utilizados por Bad Bunny, Anuel AA y Ozuna en sus canciones que demuestran que no es así.

BAD BUNNY

Bad Bunny es uno de los cantantes de trap que más seguidores ha ganado por las frases a las que hace referencia en sus letras.

En su canción "Me mata", el artista afirma "La verdad duele, pero la mentira mata".

"Critica mi vida cuando la tuya sea un ejemplo", "me encanta escuchar la mentira cuando yo sé la verdad" y "puedes estar lejos de mis ojos, pero no de mis pensamientos" son algunas de las que destacan.

ANUEL AA

Anuel AA es otro de los artistas de trap cuyas canciones tratan sobre el amor.

"A veces nos aferramos tanto a alguien que nos olvidamos de que podemos conocer a alguien más", "Mientras más abro los ojos, más se me cierra el corazón" y "Si me vas a querer a ratos, mejor que no me quieras", son algunas de las frases que se escuchan en sus canciones.

OZUNA

Ozuna también destaca por las frases que utiliza en sus canciones.

"No nacimos para estar solos, pero tampoco para estar con cualquiera", "mi forma de querer es rara, pero sincera" y "madurar: aceptar que, con o sin amigos, que con o sin amor, la vida sigue", son las más conocidas.