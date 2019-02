Caso Cerrado: Participante a Miss Universo 2018 explica porqué fingió ser testigo

Fue en diciembre de 2018, que la participación de la miss Colombia, Valeria Morales, en Caso Cerrado se viralizó en todas las redes sociales.

Según lo que se podía ver en el video, la reina de belleza se hizo llamar Laura y fingió ser testigo de un caso. Fue la propia doctora Ana María Polo quien le dio el pase al set para que pueda dar su versión de los hechos. "Vengo a explicar lo que pasó la noche en que Pedro fue detenido. Esa noche dos hombres se acercaron a mí, se sobrepasaron, me tocaron, me manosearon, y yo fui a contarle a mi jefe y él intentó sacarlo por las buenas de la discoteca", se le escucha decir a la señorita Colombia.

La doctora Polo le hace saber que su testimonio es totalmente irrelevante y hace pasar a otro testigo. Hasta el momento no se había sabido más del video y mucho menos la fecha exacta de la transmisión del programa a través de Telemundo.

Valeria Morales rompe su silencio tras participación en Caso Cerrado

Sin embargo, Valeria Morales decidió romper su silencio y hablar sobre su cuestionada participación en entrevista para un programa colombiano. "Eso se llama ser extra en el canal de Caso Cerrado, yo lo hice como una parte de mi vida profesional, lo hizo como un curso de actuación y lo he hecho en muchas series más, no debo sentirme avergonzada de eso, como muchas personas lo quisieron hacer y créeme que cero me siento avergonzada por lo que hice", señaló la señorita Colombia.