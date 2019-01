Luciana Fuster minimizó su exrelación con Austin Palao

Luciana Fuster y Emilio Jaime fueron los nuevos jales de ‘Esto es guerra’, set que llegaron aún sabiendo que Austin Palao es una de las figuras del reality de América TV. Pese a todo, los jovencitos fueron invitados al programa de ‘El reventonazo de la chola’ y los comentarios de la modelo dejaron desconcertados al minimizar su antigua relación.



Luciana Fuster considera que no fue muy precipitado iniciar una relación con Emilio Jaime, a pocos días de haber hecho oficial su ruptura con Austin Palao.

“No creo que fue rápido (el hecho de reemplazar a Austin), porque mi relación anterior no terminó desde el momento que lo contamos, si no fue tiempo atrás. Uno no decide de quién enamorarse, pero si llega una persona que me pudo hacer sentir, en poco tiempo, lo que la otra persona no pudo en años… no había mucho que pensar”, señaló la modelo en ‘El reventonazo de la chola’.

Por su parte, el cantante Emilio Jaime aseguró que está muy enamorado de Luciana Fuster y que su relación no es un amor de verano. “Es una chica que tiene una personalidad increíble, empecé a trabajar con Luciana en ‘Esto es guerra teens’ y siempre me pareció una chica muy bonita. Desde que la vi, me impactó. La conozco desde hace cuatro años y es una chica súper madura. Estoy sorprendido por la calidad de persona que es y siempre estaré a su lado para apoyarla”, sostuvo Jaime, quien aclaró que no tendría problema que Flavia Laos visite el set de ‘Esto es guerra’.

“Es una chica muy talentosa, actúa muy bien, pero yo estoy feliz y enamorado de Lucianita”, añadió.



