Milagros Leiva le responde al virtual gobernador de Arequipa tras amenazas [VIDEOS]

Luego que se diera a conocer que Elmer Cáceres Llica es el virtual gobernador de Arequipa, la periodista Milagros Leiva le dedicó varios minutos de su programa ‘ATV Noticias Edición Matinal’ para arremeter contra el político.

Según Milagros Leiva, el político la amenazó con entablar una denuncia penal contra ella. Para dicho propósito, Cáceres Llica contratará al abogado de Paolo Guerrero que logró meter a la cárcel a Magaly Medina.

De acuerdo al descargo de Milagros Leiva, el electo gobernador de Arequipa la quiere ver en prisión por recoger la versión de una mujer policía que denunció de acoso y abuso sexual hace tres años.

“Me quiere ver en la cárcel. ¿Por qué? Por ser periodista, por recoger el testimonio de una de sus presuntas víctimas”, reveló la comunicadora de ATV sobre la denuncia que hizo una mujer en contra de Cáceres, pero que terminó archivada.

Milagros Leiva mostró la entrevista que le hizo a Yaritza Huillcahuamán, la supuesta víctima de Elmer Cáceres, antes de que se realice la segunda vuelta de las elecciones generales. "Ella vino hasta Lima porque le daba asco que un violador sea candidato (...) Ahora entrevistar a una mujer que ha sido ultrajada es muy complicado porque le abres heridas", dijo en su programa de ATV.

Tras admitir que Elmer Cáceres ganó las elecciones pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) aún no da los resultados al 100%, Leiva recordó los duros momentos que vivió por ser periodista.

Milagros Leiva contó que antes calló porque estaba embarazada y porque temía por la salud de sus mellizos (Antonia y Joaquín). “Ya no estoy embarazada y yo sí soy una leona”, dijo y luego lo retó: “¡Venga señor!, no me dé mensajes a la distancia. Eso es cobardía dura y pura”.

En otro momento, la periodista de radio Capital recordó que no le tiene miedo a él porque ni siquiera temió a Daniel Urresti, quien supuestamente le manda memes con metralleta, por lo que tuvo que cerrar su cuenta pública de Facebook.

Finalmente la comunicadora dejó en claro que si algo le pasa, el responsable sería el virtual gobernador de Arequipa.



Las actas procesadas al 95.17% por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) sobre las recientes elecciones regionales dan a Elmer Cáceres como virtual gobernador regional de seis para el periodo 2019-2022. Le lleva más de 70 mil votos a su contendor Javier Ismodes. Este lunes se conocerán los resultados al 100%.