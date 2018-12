Instagram: hija de Luis Miguel es echada de restaurante en USA por hablar español [VIDEO]

A través de Instagram, la hija de Luis Miguel sorprendió a todos sus seguidores al revelar un indignante caso de racismo del que fue víctima en Estados Unidos, debido a que terminó expulsada de un restaurante por hablar español. La joven denunció el caso en su red social mediante un revelador vídeo.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, compartió un reciente vídeo en su cuenta oficial de Instagram, donde confesó que fue expulsada de un restaurante estadounidense el pasado 4 de diciembre por hablar español. Según la modelo, fue a cenar en compañía de sus amigas hasta que una mujer se acercó para cuestionarla por el idioma que usaba.

“Estaba en un restaurante y una chica me dijo: ‘Por favor, no hables español’, y yo me quedé como ‘¿qué?’. Y ella replicó ‘Sí, deja de hablar español. Regrésate a tu país’. Estaba muy enojada y me sentí cómo… es una larga historia o corta, como sea, no importa qué pasó después, lo importante es todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa qué idioma hablas o cómo te veas. Lo encontré muy acosador, muy intolerante y muy descortés”, comentó en el vídeo de Instagram.

Como era de esperarse, sus seguidores en la red social no dudaron en expresar su apoyo, incluso algunos le recomendaron que haga una denuncia formal, ya que se trata de un delito que está penalizado en el país.

Pese a la fama de su padre y los 9 años que lleva viviendo en Estados Unidos, Salas se convirtió en la nueva víctima de racismo del país donde el español está mal visto por una gran cantidad de personas, quienes protagonizan vídeos virales donde atentan contra los latinos por hablar en su lengua materna.