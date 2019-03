A los 63 años murió Pete Shelley, fundador de la banda punk Buzzcocks

Este jueves, Peter Shelley, líder de la reconocida banda punk Buzzcocks, falleció a los 63 años en Tallin, capital de Estonia, lugar en donde residía desde el 2012, víctima de un infarto. El cantante, cuyo verdadero nombre es Peter Campbell McNeish falleció en horas de la mañana del 6 de diciembre, según informó su hermano Gary McNeish en redes sociales.

“Esta es la cosa más difícil que he tenido que hacer, es decirte que mi hermano Pete Shelley tuvo un ataque al corazón esta mañana y falleció”, indicó McNeish en su cuenta de Facebook.

Shelley formó en 1976, junto a Howard Devoto, la banda Buzzcocks, uno de los grupos más importantes del rock británico. En 1978 publicaron su primer album Another Music In a Different Kitchen. En 1981 la banda se separó debido a las exigencias del trabajo y por los episodios depresivos del líder, y a partir de ese momento Pete dedicó todo su tiempo a su carrera como solista.

El artista británico deja un gran legado en la música. Desde su espacio particular exploraba los dramas del amor y el deseo a temprana edad, asuntos mayormente ignorados en el punk de esa época. El sonido de los Buzzcocks, individual, rápido y con armonías casi perfectas, marcó a importantes artistas.