​Karen Schwarz contó que Aneth Acosta no va más en ‘En Exclusiva’ por racista

Luego que Aneth Acosta y Antonio Pavón fueron protagonistas de un enfrentamiento en TV por unos audios y conversaciones de WhatsApp, donde se lanzaban comentarios racistas, la conductora de TV ​Karen Schwarz contó qué pasará con la presencia de la fashion blogger y el torero en su programa ‘En Exclusiva’ después del escándalo.

La esposa de Ezio Oliva comentó que Aneth Acosta y Antonio Pavón no irán más al programa de Panamericana TV. “Ya lo conversé con ellos en privado, lo acabo de hacer en TV y me ha costado mucho, pero nada, las cosas claras y como son, la responsabilidad como conductora que habla sobre la farándula es más allá de la amistad de alguien, creo que los dos se equivocaron, los dos realmente me da mucha pena por los dos, tenían una amistad tan fuerte”, contó para el diario Ojo.

Karen Schwarz sostuvo que se reunirá con su equipo del espacio se entrenimiento, pero que ella ya tomó una decisión. “Tenemos una reunión hoy (martes) con el equipo de “En exclusiva”, vamos a tomar la mejor decisión para el programa, sobre todo mi postura es que los dos no sigan en el programa por un tema de respeto a los peruanos, hacia la gente que consume mi producto, ve mi programa, tanto por mi lado y se los digo a ustedes que todavía no le he dicho a mi equipo, que no continúen en el programa”, sostuvo.

La conductora indicó que pese a que Aneth Acosta y Antonio Pavón son amigos suyos le dijo sus verdades. “Yo no puedo vetarlos como mis amigos porque todos comentemos errores, lo que le puedo decir como amiga a los dos se los he dicho es que la fregaron totalmente y tiene que ver lo que tenga que hacer para pedir las disculpas del caso, comentó Karen.



En las redes sociales están pidiendo que los dos se vayan del país por racistas. "Hablar de un peruano con esas palabras que usó Aneth Acosta es terrible, que un extranjero hable así de peruanos, de un país que le dio de comer duramente muchos años es igual de terrible entonces que te puedo decir, yo no puedo salir en defensa de ninguno de los dos", dijo.

Polémico Audio

Comentarios en Twitter