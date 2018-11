La voz de Morrissey llenó de magia su tercer concierto en Perú [FOTOS]

La voz de Morrissey, el exvocalista de la banda inglesa The Smiths, parece trascender en el tiempo. Parece que aquel muchacho veinteañero, de irreverentes bailes y de creaciones fascinantes, nunca se fue, y hoy, con 59 años, volvió, por tercera vez al Perú, para ofrecer un concierto que dejó emocionados a sus más de 4 mil asistentes.

Con un casaca negra y un polo blanco, donde destacaba su rostro en modo zombie como mensaje de crítica a la sociedad, Morrissey se presentó la noche del martes 27 de noviembre del 2018 y ofreció un viaje musical en el que priorizó sus temas como solista, principalmente de su último disco 'Low in High School'.

Exactamente a las nueve de la noche, puntual como todo buen inglés, Morrissey salió al escenario del Anfiteatro del Parque de la Exposición y comenzó a cantar “Wiliam, It was really nothing”, un sencillo lanzado en 1984 con The Smiths.

Otras dos canciones de The Smiths, “It Really So Strange?” y “How soon is now” también fueron interpretadas por Morrissey para el deleite y emoción de los fanáticos peruanos, quienes le lanzaron una bandera rojiblanca, la cual se colocó en la cintura.

Todo el concierto fue perfecto para saltar, gritar y corear cada una de sus canciones que siempre ha usado como mensajes de crítica social.

Como cuando interpretó The Bullfighter Dies", un claro mensaje de oposición a la crueldad que existe en las corridas de toros. Mientras la canción sonaba con la letra "El torero muere y nadie lo llora porque todos queremos que el toro sobreviva”, imágenes de violencia hacia los referidos animales aparecían en las pantallas.

Así, fanáticos de todas las edades no dejaron de agradecer cada minuto que Morrissey cantó, y él, en recompensa, aprendió algunas palabras en español, que incluso pronunció dentro de sus canciones. Como es el caso de "Everyday Is Like Sunday", en la que prefirió decir "domingo" en un idioma algo impronunciable.

Finalmente, llegó ‘"First of the Gang to Die" y con esta canción se retiró del escenario, sin un adiós. Aunque muchos fanáticos creían que Morrissey regresaría, como lo acostumbran a hacer otros cantantes, el exvocalista de The Smiths confirmó, una vez más, que nunca será un músico tradicional.