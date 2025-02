María Pía Copello, la conductora de 'Mande quien mande', causó revuelo en redes sociales tras declarar con humor que es la "íntima amiga" de Shakira. La influencer compartió un video en el que se muestra emocionada por el concierto de la cantante colombiana en Lima, asegurando que podría ser invitada al escenario.

La también influencer peruana, quien asistió al lanzamiento del álbum 'Las mujeres ya no lloran' en Miami, dejó claro su gran admiración por la estrella barranquillera. A través de un contenido creativo en sus redes sociales, la conductora se adelantó a la fiebre por la llegada de Shakira al Perú y aseguró estar lista para su "reencuentro".

María Pía está segura que se reencontrará con Shakira en su concierto

Tras el esperado concierto de Shakira en Lima, María Pía Copello publicó un video en redes sociales desde las afueras del Estadio Nacional, donde tendrá lugar el evento. En el clip, la presentadora se muestra emocionada y afirma que la cantante colombiana es su "íntima amiga", recordando el momento en el que coincidió con ella en Miami.

Con su característico estilo humorístico, Copello incluso sugirió la posibilidad de ser invitada por Shakira al escenario para bailar juntas. "Yo me imagino estar caminando por los pasillos y de pronto me llama: 'Hey, Pía, ven aquí al Meet and Greet', o de pronto, no sé, me invita al escenario a bailar. Ahí lo voy a dar todo", aseguró la conductora con entusiasmo.

María Pía también mencionó que, en caso de volver a encontrarse con la cantante, tiene un pendiente con ella: llevarle las tradicionales 'Catitejas', pues olvidó traerlo al concierto. La conductora publicó su video con una descripción que generó risas entre sus seguidores: "Shaki y yo: BBFs (mejores amigas). Quien diga que no, es porque se muere de envidia".

La vez que María Pía posó junto con Shakira en Miami

El entusiasmo de María Pía Copello por la cantante colombiana no es nuevo. En marzo de 2024, la conductora de televisión fue invitada por Sony Music al lanzamiento del álbum 'Las mujeres ya no lloran' en el Hard Rock Hollywood de Miami. Durante el evento, la influencer tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía con Shakira, un momento que compartió con gran alegría en sus redes sociales.

En aquel entonces, Copello publicó un video en el que se le notaba visiblemente emocionada y nerviosa por el encuentro con la artista barranquillera. La peruana relató a su audiencia que sintió una gran emoción al estar junto a Shakira y que, a pesar de los nervios, logró intercambiar algunas palabras con ella y tomarse varias fotos para el recuerdo.