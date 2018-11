Carloncho indignado por críticas: "Se creen superiores por escuchar rock"

Leugo de una avalancha de críticas contra el locutor radial ‘Carloncho’ salió a defenderse tras los polémicos comentarios que hiciera en su programa sobre el concierto que realizó Roger Waters en Lima el pasado 17 de noviembre.

“Este es un programa de parodia, si fuera una editoral la hago, ¿me entienden? Hay varios chistes que se pueden hacer aquí, pero sin la intención de molestar a nadie (...) porque a mi lo que me compete es divertir a la gente con parodias, ese es el estilo del programa y los fanáticos me conocen”, manifestó en su programa en vivo en la radioemisora ‘Moda’.

“Hay gente que cree que porque escucha rock ya es superior. A mí me encanta el rock, pero eso no me hace superior. (...) TÚ no eres diferente por escuchar un género musical y si alguien se ha molestado por un comentario que pude hacer, todo está en el contexto de la parodia”, agregó el ex de Rosángela Espinoza sobre sus polémicas palabras hacia el fundador de Pink Floy.

“Soy un melómano, te puedo hablar de Bee Gees, de The Beatles, la evolución del rock, puedo hablarte del artista que quieran (...) porque los que me conocen saben del conocimiento musical que tengo”, refirió sobre las críticas de aquellos usuarios que descalifican su trabajo.

“Simplemente fue un chiste. Yo no tengo miedo ni me chupo, lo que a mi me molesta es pensar que estas dos millones de personas que nos escuchan diariamente pueden meterlos a un saco y venderlos como pirañas”, indicó aparententemente haciendo alusión a los insultos habrían hecho usuarios a sus oyente.

“La cultura no es solo para un género musical, la cultura es la manifestación del pueblo y en el pueblo peruano no se hizo el rock, en nuestro pueblo se hizo el huayno se hizo nuestra música criolla, se hizo nuestra chicha, de esa música me siento totalmente orgulloso”, acotó Carlos Enrique Banderas, nombre verdadero de Carloncho sobre sus comentarios vertidos el pasado 22 de noviembre a cerca de Roger Waters y el concierto que ofreció en nuestro país.