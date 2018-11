Juan Pablo Raba: “Jhon Jeiver me hizo llorar mucho”

Después de hacer de narcotraficante ahora interpretas a un exguerrillero.

-Pues sí, aunque quiero dejar bien claro que no pretendemos hacer un documental, ni ser garantes de la verdad ni mucho menos, pero tampoco queremos juzgar. Es simplemente contar una historia compleja de mi país.

-¿Cómo fue tu preparación?, ¿conviviste con algún exguerrillero?

-Tuve muchísimo miedo cuando me presentaron el proyecto hace tres años. Ni siquiera se hablaba del proceso de paz y cuando salió dije ¡uff!, porque es una realidad distinta a la mía y en tu imaginario tienes esa figura del criminal. Opté por mucha investigación, no solo de las personas sino de la ideología. Por qué Jhon Jeiver hacía lo que hacía. Me entrevisté con varios exguerrilleros y varios reinsertados, casos exitosos y no exitosos. Pude ver las dos caras de la moneda. Fue un proceso muy intenso. Finalmente, entre guiones y directores llegamos a esta versión de Jhon Jeiver.

-¿Cómo es la relación de Jhon Jeiver con la ciudad de Bogotá?

-Necesitábamos una ciudad como Bogotá para marcar el contraste de la selva verde con la jungla de cemento, sus complejidades y también con sus cosas bonitas. Para mí es una relación de aturdimiento absoluto, de terror. Tiene que ser aterrador estar 27 años en la selva y llegar a esta jungla y sin oportunidad. Yo me veía como un niño letal porque tiene capacidades por su entrenamiento que lo hacen un ser humano específico y a la vez muy vulnerable.

-¿Qué rol juega el perdón en la vida de tu personaje, quien tiene un conflicto con su hijo?

-Es clave. Jeiver tiene conciencia de que lo que hizo no estuvo bien, busca el perdón de su hijo pero no tiene las herramientas para conversarlo, porque no sabe cómo comunicarse. Su hijo tendrá que perdonarlo por los actos que haga o por decisión propia. Hay una escena casi en silencio que es fabulosa, es mi favorita en 20 años de carrera.

-¿Cómo ha sido para ti ser dirigido por Javier Fuentes-León?

-Excelente director. Es en gran parte responsable de Jhon Jeiver. Hace tiempo que tenía ganas de trabajar para él porque audicioné para Contracorriente y no quedé, pero me quedó con el gusanito, además el casting lo hice con un gran amigo y nos besamos y eso quedó para siempre marcado en mi carrera, fue como romper un tabú. Además, Javier es muy agradable, nunca trata de imponer su voluntad. Me gustan esos directores que entienden que este es un trabajo cooperativo y colaborativo.

--¿Cómo vivió Juan Pablo Raba cuando supo del proceso de paz en Colombia?

-Con mucha tensión. La realidad es que la corrupción está imposibilitando ese proceso de paz. La corrupción me parece lo más asqueroso que puede vivir la sociedad, entonces, si no luchamos contra eso, no tenemos proceso de paz y no tenemos país, así de sencillo. Mira lo que pasa en Venezuela, se está chupando hasta el último centavo. Si aquí tenemos corrupción, impunidad en las cortes, ¿qué proceso de paz puede haber?

-¿Crees que se está iniciando una nueva era en las series colombianas donde antes los protagonistas eran solo narcotraficantes?

-Después de un éxito tan rotundo como ‘Narcos’ y sus tres temporadas taquilleras, me encanta. Ya tuve demasiado del tema. A pesar que ‘Distrito Salvaje’ es fuerte y genera controversia, me parece que es refrescante.

-Siendo Jhon Jeiver un personaje tan fuerte, ¿fue fácil desprenderte de él en la vida real?

-Fue complicado. No había tiempo entre día a día de filmación, no había tiempo de descansar, así que tuve que hacer rootmates con él por buen tiempo, porque el personaje me despertó mucha compasión a pesar de lo que hizo, después de juzgarlo y quitarle el yugo de la ley, cuando tratas con el ser humano y ves los miedos te da pena. A mí me hizo llorar mucho.

-¿Cómo crees que tus paisanos reciban la historia?

-Colombia es un país polarizado, de naturaleza convulsa, no lo sé. Pero lo que sí quiero es que se genere conversación porque hay miles de personas que están pasando por ese proceso. Si usted se topa con ese tipo de personas, ¿estaría dispuesto a perdonar? ¿A darle un trabajo en su casa? Es un tema muy álgido pero interesante, es una convergencia de emociones humanas y de moral, ética y de ley, es apasionante. La vida es así, no hay absolutas, ni blancos ni negros.❧