Se burlan de Justin Bieber por su grotesca manera de comer [FOTO Y VIDEO]

Cantante Justin Bieber, expareja de Selena Gomez, disfruta de un aperitivo mexicano, pero, su manera de comer causó sensación en sus miles de seguidores en las distintas plataformas sociales, como Twitter, Facebook, además de otros portales web.

No hay duda que todo lo que hace la expareja de Selena Gomez, se convierte en viral en cuestión de horas. Recientemente se ha difundo una fotografía donde se observa al artista musical, dentado en el parque de un banco, disfrutando de un 'burrito', platillo mexicano, de forma incorrecta.

La costumbre de comer el enrollado de harina es de arriba hacia abajo. Sin embargo Justin Bieber, lo hizo de manera horizontal, generando que el contenido empiece a salir por los costados. Una escena que causó todo tipo de comentarios.

Incluso Ryan Bassil, editor de Noisey Music y Vce UK, se preguntó: "¿A caso Justin Bieber no entiende cómo funcionan los burritos?.

Sin embargo, la noticias más importante es que estas imágenes fue parte de un experimento realizado por un grupo de youtubers conocido como 'The Yes Yheory', quienes -ante tanta conmoción que generó la fotografía- revelaron que todo formó parte de una broma.

Los comediantes mencionaron que tuvieron que recurrir a un doble del artista para hacerle un cambio de imagen, y hasta crearon otras situaciones ficticias para que todos tuvieran la idea de que se trataba de la pareja de Hailey Baldwin.

Ellos titularon su video, de Justin Bieber comiendo un burrito, como 'We Fooled the Internet w/ Fake Justin Bieber Burrito Photo' (Engañamos a Internet con la falsa foto del burrito de Justin Bieber).

"La forma en que Justin se come un burrito será algo que me atormentará de por vida", "La forma en que Justin se come un burrito será algo que me atormentará de por vida", "Mi nuevo disfraz de Halloween es Justin Bieber comiendo un burrito de lado en el parque", "Alguien que le avise a Justin que un burrito no es una armónica", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Aquí el video de la persona que se disfrazó de Justin Bieber