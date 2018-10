Selena Gomez recibe la ‘peor’ noticia en centro de rehabilitación [FOTOS]

La cantante Selena Gomez sigue internada en un centro psiquiátrico por una crisis emocional que sufrió semanas atrás. En medio de su lucha por estabilizar su salud mental, seguidores de la artista estadounidense recibieron una mala noticia.

Desde este lunes 29 de octubre, Selena Gomez dejó de ser oficialmente ‘La reina de Instagram’. Ahora ese privilegiado lugar lo ocupa el futbolista Cristiano Ronaldo.

La estrella de la Juventus destronó a Selena Gomez como la usuaria más seguida de Instagram y ahora la cantante ocupa el lugar que CR7 dejó.

Como se sabe, Cristiano Ronaldo por mucho tiempo ha estado justo detrás de Selena Gómez, y ahora es el rey de Instagram. El jugador portugués logró este título después de compartir esta mañana una fotografía en la que aparece haberse ejercitado.

Con dicha récord en Instagram, el exfutbolista del Real Madrid empezó a crecer en seguidores, al igual que la expareja de Justin Biber. Sin embargo las cifras siguen favoreciendo a Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ya tiene 144 millones 349 mil fans en Instagram. Le sigue Selena Gomez con 144 millones 325 mil fans, mientras que el tercer lugar y cuarto es ocupado por Ariana Grande (132 millones) y Kim Kardashian (120 millones).

Selena Gómez en Instagram

Selena Gómez realizó su última publicación en Instagram el pasado 23 de septiembre. Pese a que estaba desconectada durante varias semanas, la artista seguía siendo ‘La reina de Instagram’, título que nunca le interesó.

Durante una entrevista con ‘Elle’, Selena Gomez reveló que no paraba pendiente de su Instagram, tanto así que no tenía descargada la aplicación. "No estoy en internet. No he estado en internet en meses. No tengo mi contraseña para Instagram”, reveló.

“Los números no importan. Nada de esto importa. No me importa cuántos seguidores tengo. Yo no. Es una locura que muchas personas estén obsesionadas”, expresó la joven durante un Instagram Live a fines de septiembre.