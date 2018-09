EEG: ¿Rosángela Espinoza se despide del programa con este mensaje? [FOTO y VIDEO]

La chica reality Rosángela Espinoza usó su Instagram para dar a conocer su posición con respecto a la decisión que tomó el último viernes el 'Tribunal' de 'Esto es guerra', que prefirió mantener a Michelle Soifer dentro del programa.

El último voto que definía si la popular 'Michi' se quede en el espacio televisivo estaba en las manos de la conocida 'Chica Selfie'. Sin embargo ella prefirió no asumir esa responsabilidad y dar un paso al costado, pues consideraba que que no le gustaría quitarle el trabajo a alguien, y sobre todo porque la última palabra lo tenía la producción.

Este atrevimiento de Rosángela Espinoza no gustó al 'Tribunal' y fue despedida del programa por resistirse a votar pese a la insistencia de todos. Ahora, la conocida 'Chica selfie' se pronunció por vía Instagram y dejó un mensaje que ha dejado en suspenso a todos sus fieles seguidores, pues en ella indica que su regreso dependerá de la conversación que tenga ella con el 'Tribunal' del reality.

"Hola chicos. Les cuento que estoy revisando el tema de mi contrato en 'Esto es guerra'. Si hoy no consigo que me reincorporen en el programa por decisión del 'Tribunal', entonces ya no estaré en la competencia", escribió la participante del espacio televisivo que se emite por América TV.

En otro párrafo se dirigió exclusivamente a sus fans y les agradeció por su contante apoyo en todos los acontecimiento. "Quiero agradecerles por todo el apoyo que me brindaron todo este tiempo y decirles que les quiero un montón. Los extrañaré".

Rosángela Espinoza es eliminada de 'Esto es Guerra' porque no quiso votar