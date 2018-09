Laura León contará su historia en Netflix

La incursión de Verónica Castro en Netflix habría generado que otras figuras mexicanas que destacaron en las telenovelas, hoy quieran formar parte de la plataforma. Tal es el caso de la recordada cantante y actriz Laura León quien aseguró que tiene un proyecto precisamente con Netflix para producir una serie basada en la historia de su vida. "Tengo varios proyectos de actuación, uno de ellos es la serie con Netflix basada en mi biografía", señaló en entrevista en el programa Intrusos de México. "Estoy dispuesta a contarlo todo mi vida en este proyecto, y decirle a mis reinas adoradas que cuiden el tesoro, que vale una fortuna", agregó.

A lo largo de sus 40 años de carrera artística, Laura León ha participado de diferentes telenovelas entre las que se encuentran Muchachitas, Amor en silencio, Mujeres engañadas. El premio mayor y más. Pero sin duda la que más éxitos le dio fue la recordada Dos mujeres un camino, la cual protagonizó al lado de Erick Estrada y Biby Gaytán. Hoy en día la actriz descartó volver al formato de las telenvoelas y más bien confesó que verse en imágenes antiguas le causa mucha gracia. "Ahora me he transformado, me costó una fortuna pero lo logré", dijo.

Con el buen humor que la caracteriza, Laura también confesó que no tiene pareja. "Estoy toda entelarañada", mencionó a manera de broma. Luego se refirió a sus hijos y seis nietos. "Son mi vida y mi adoración, le dan mucha ilusión a mi vida".

Sobre su faceta como cantante, se sabe que la popular 'Tesorito' alista nuevas canciones con las cuales busca renovarse y llegar a nuevas generaciones. Es así que viene colaborando con la agrupación juvenil Tropikal forever. "Estamos con la música alegre tropical que es lo que me gusta y estamos viendo hacer nuevos temas con mucho entusiasmo y perseverancia para salir adelante", anotó.