Exnovia de Paolo Guerrero anuncia su embarazo con tierna foto

A través de Instagram la modelo Talia Echecopar, expareja del futbolista Paolo Guerrero, sorprendió a sus amigos y seguidores que está en la dulce espera. El anuncio lo hizo junto a una tierna fotografía.

La exnovia de Paolo Guerrero reveló que tiene seis meses de embarazo y manifestó que estaba esperando que su pancita se nota para dar la feliz noticia.

"Fueron unos cuantos meses de aguantarme compartir lo mejor que me pasó en la vida: Formar una familia, sentirme lista y segura para ello, y abrir esta nueva parte de mi vida con ustedes. Una historia de amor que recién comienza. Andaba esperando que me crezca la pancita y así darles la sorpresa. Y recién con 6 meses apareció. ¿Ya much@s lo sabían o sospechaban cierto? Se me rebalsa el amor ¡Me veo y no lo creo!", escribió Talía Echecopar en su cuenta de Instagram.

Talía Echecopar, quien en la actualidad es una guapa relacionista pública y bloguera de modas, fue pareja del ‘Depredador’ en el año 2010 cuando este aún jugaba en Alemania.

Antes de que Paolo Guerrero conociera a Larisita, la madre de su segundo hijo, el máximo goleador de la selección peruana mantuvo un romance con la bella surfista Talía Echecopar.

Como se recuerda, una tierna fotografía de la pareja en la ciudad de Hamburgo generó conmoción en los medios de espectáculos. En esa fechas la limeña visitó a Paolo en Alemania y celebró con él su cumpleaños.



De ella incluso se dijo que fue la ‘musa' que lo inspiró en el partido en el que Guerrero anotó dos goles en la Bundesliga y que lo convirtió en el goleador de la liga alemana con cuatro dianas.



Echecopar fue quien confirmó el romance con el actual novio de la brasileña Thaísa Leal. "La verdad es que no estoy acostumbrada a hablar con la prensa de algún tema, pues no soy una persona pública. Mi relación con Paolo es un asunto que quiero se mantenga en reserva porque pertenece a nuestra vida privada", declaró en ese momento.





Muchos creen que la distancia fue el motivo del fugaz romance entre Talía y el capitán de la selección peruana.