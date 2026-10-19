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Kylie Jenner hace historia en Victoria’s Secret tras debutar con el Fantasy Bra más caro de la marca

Kylie Jenner debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show con un Fantasy Bra valorado en 50 millones de dólares y elaborado con más de 4.400 diamantes. Kris Jenner y Kim Kardashian celebraron su participación en la pasarela.

Kylie Jenner se robó el show durante el último desfile de Victoria’s Secret. Composición LR. Instagram
Kylie Jenner se robó el show durante el último desfile de Victoria’s Secret. Composición LR. Instagram
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Kylie Jenner debutó en la pasarela de Victoria’s Secret durante el desfile del domingo 18 de octubre, donde lució el Fantasy Bra, un sostén de alta joyería valorado en 50 millones de dólares. La pieza, considerada la más costosa en la historia de la marca, marcó el regreso de esta emblemática creación a la pasarela por primera vez desde 2018.

La empresaria y estrella de televisión desfiló con una minifalda translúcida, tacones transparentes y grandes alas blancas de plumas. Sin embargo, el principal atractivo de su aparición fue el sostén diseñado en colaboración con Jacob & Co., que reúne 4.410 diamantes naturales alrededor de un diamante amarillo de 75,54 quilates. Su debut también generó reacciones entre sus familiares, quienes expresaron públicamente su orgullo por este nuevo paso en su carrera.

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La participación de la empresaria en el desfile de Victoria’s Secret generó reacciones entre sus familiares y amigos. Kris Jenner, su madre, compartió un mensaje en redes sociales para celebrar el momento: "Mi niña ángel. Estoy muy orgullosa de ti". Sus palabras reflejaron la emoción que le produjo ver a su hija debutar en una de las pasarelas más reconocidas de la industria de la moda.

Kim Kardashian también se sumó a las felicitaciones con un breve comentario dedicado a su hermana: "Simplemente perfecta". La fundadora de SKIMS destacó así la presentación de Kylie, cuya participación se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo. Las reacciones de ambas figuras contribuyeron a amplificar la repercusión del desfile entre los seguidores de la familia.

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El Fantasy Bra más caro de la historia: precio, detalles y quién lo diseñó

La prenda fue uno de los principales atractivos de la pasarela. Esta pieza valorada en 50 millones de dólares superó por 35 millones el precio del modelo que hasta entonces ostentaba el récord. El diseño estuvo a cargo de Jacob Arabo, fundador de Jacob & Co., en colaboración con el equipo de Victoria’s Secret.

Según Vogue, la creación incorpora 4.410 diamantes naturales que rodean un diamante amarillo de talla radiante de 75,54 quilates. La elaboración requirió más de 1.000 horas de trabajo y la participación de 15 artesanos. Además, el sostén pesa cerca de 1,8 kilos, una característica que da cuenta de la complejidad de su construcción.

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