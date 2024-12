Janet Barboza ha expresado su opinión sobre Magaly Medina, después de que la periodista calificara a diversas figuras de la farándula como ‘bataclanas’, resaltando que lo estaría haciendo desde sus complejos. A pesar de las críticas que ha recibido, la ‘Rulitos’ asegura que no se siente afectada por los ataques de la ‘Urraca’.

Janet Barboza ignora críticas de Magaly Medina

En entrevista con el diario El Popular, Janet Barboza se define como una persona genuina, en contraste con varios personajes del espectáculo. En particular, la conductora de ‘América hoy’ criticó a Magaly Medina, a quien describió como poco profesional y como una mujer marcada por sus propios complejos.

“Cuando me deje de mencionar, ese día me voy a preocupar; lo más probable es que no esté haciendo algo bien”, señaló la presentadora con cierto sarcasmo tras las críticas.

En esa misma línea, se le consultó a Janet Barboza si rescataría algo del trabajo de Magaly Medina, teniendo en cuenta que es una de las conductoras más mediáticas de televisión.

“Honestamente, no. Ella es la mujer que tiene poder, ella es la mujer que tiene los contactos, es la mujer que le va muy bien en sus juicios, le va bien en todo. Tiene mucha suerte. Me da la impresión de que ama más el dinero y busca amistades que tengan dinero”, agregó.

¿Janet Barboza considera que Magaly Medina usa a las personas?

Asimismo, Janet Barboza, en la entrevista, recordó la amistad que Magaly Medina tuvo con Jessica Newton y no terminó de la mejor manera, por lo que incluso resaltó que la periodista no tendría moral al criticar a las jóvenes y llamarlas ‘bataclanas’.

“Primero usó a Jessica Newton como peldaño para entrar en una sociedad que, al parecer, a ella le encanta. Criticaba tanto a las chicas jóvenes llamándolas bataclanas porque salían en prendas chiquitas y ella, a sus 61 años, sale mostrando los huesos con prendas (diminutas)”, sentenció tajantemente.

Por otro lado, Janet Barboza calificó de poco profesional a Magaly Medina: “Es una persona que tiene muchos complejos y cuando quiere atacar, ataca desde el complejo, desde su inseguridad. Además, es poco profesional porque ataca sin razón”.