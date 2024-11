En un reciente episodio de su programa radial 'Power sensuales', la presentadora Karla Tarazona sorprendió a sus seguidores al hablar sobre el tatuaje que Christian Domínguez, su expareja, se hizo en honor a Pamela Franco. La animadora no solo abordó este tema con gran desparpajo, sino que también reveló detalles sobre cómo ella misma manejó los tatuajes relacionados con sus relaciones pasadas. En medio de la charla, la conductora fue cuestionada por su compañero, Luigui Carbajal, sobre si le molestaba que el cantante no hubiera eliminado el tatuaje de la exintegrante de 'Alma Bella'. Su respuesta dejó claro que, aunque en principio no le afecta, podría generar comentarios en el futuro si la situación lo amerita.

A lo largo de la conversación, Karla explicó que la decisión de borrar un tatuaje es algo personal, algo que no debe ser presionado por ninguna de las partes involucradas en una relación. A pesar de ello, dejó abierta la posibilidad de que, con el tiempo, podría hacer alguna referencia al tatuaje si la situación lo exigiera. En un tono relajado, Tarazona destacó que su postura no busca ser una crítica directa, sino simplemente una cuestión de tiempo y contexto.

Karla Tarazona reclamaría en un futuro a Christian Domínguez por tatuaje de Pamela Franco

Durante la emisión de 'Power sensuales', Karla Tarazona habló abiertamente sobre su perspectiva respecto a los tatuajes de exparejas. En el caso de Christian Domínguez, Tarazona reveló que no le molesta que él mantenga el tatuaje de Pamela Franco. Sin embargo, reconoció que, en el futuro, podría hacer algún tipo de comentario en tono de broma, aludiendo al momento en el que él decida borrarlo. "Quizás, más adelante, dependiendo lo que pase, podría decirle: 'ya pues, ¿cuándo lo borras?'", comentó.

Este tatuaje, que ha sido motivo de conversación entre los seguidores de ambos, se ha convertido en un símbolo de la relación que tuvieron Domínguez y Franco. Karla Tarazona, por su parte, no parece interesada en presionar a su ex pareja para que lo elimine, pero reconoció que, en ciertos contextos, podría plantear la cuestión de forma ligera o irónica.

Karla Tarazona resta importancia a tatuaje de Christian Domínguez de Pamela Franco

En otro momento de la entrevista, Karla Tarazona dejó claro que el tatuaje de Christian Domínguez no es un tema que le cause gran incomodidad. Al contrario, lo consideró un asunto menor, señalando que, aunque el tatuaje sea visible, con el tiempo se convierte en algo casi imperceptible. "Pasa desapercibido", comentó la presentadora, destacando que no se toma como una molestia algo que, para muchos, podría ser un recordatorio constante de una relación pasada.

Además, Karla insistió en que, para ella, la decisión de borrar o mantener un tatuaje de una expareja depende completamente de la persona que lo tiene. "Si alguien quiere hacerlo, lo hace porque le nace, no porque alguien más se lo pida", afirmó. De esta manera, dejó en claro que no se trata de una obligación para Christian Domínguez borrar el tatuaje de Pamela Franco, sino de una cuestión de voluntad personal.