Nicola Porcella, el carismático presentador peruano, dejará el programa 'Hoy' a partir del 2025, así lo confirmó Andrea Escalona, una de las conductoras. Este suceso marcará un cambio drástico en la trayectoria del exnovio de Angie Arizaga, quien era uno de los rostros más populares del famoso espacio de la cadena Televisa. El anuncio ha causado extrañeza y sorpresa entre sus seguidores, quienes se cuestionaron que Nicola tal vez no habría dado la talla para estar en ese programa.

Desde su llegada en octubre de 2024, el exchico reality peruano logró conectar rápidamente con la audiencia azteca, convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles y populares del famoso programa. Sin embargo, a ¿qué se debió su salida?

Esta es la razón de la salida de Nicola Porcella de ‘Hoy’

La salida de Nicola Porcella del programa 'Hoy' fue confirmada por Andrea Escalona en una entrevista con la periodista Edén Dorantes, donde revelaron los motivos detrás de su partida y lo que significará para el futuro del show. " Nicola se va a ir a hacer novela y me da mucho gusto por él ", afirmó la conductora de ‘Hoy’, destacando que este nuevo paso en la carrera del actor es una gran oportunidad.

Nicola Porcella no solo conquistó a la audiencia, sino que también se ganó el cariño de sus compañeros en Hoy. Su carisma y energía fresca marcaron una diferencia, convirtiendo su participación en todo un éxito. Ha inyectado una sangre nueva muy buena, me ha gustado mucho Nicola en 'Hoy' (…) y yo lo he llegado a querer mucho, lo voy a extrañar”,”, expresó Andrea Escalona, visiblemente nostálgica por su partida.

Traicionan a Nicola Porcella en episodio final de su reality

El reality ‘Soltero cotizado’, protagonizado por Nicola Porcella, culminó el 6 de diciembre con un giro impactante que sorprendió tanto a los espectadores como al propio modelo peruano. El galán de 36 años buscaba el amor entre varias candidatas. Sin embargo, al final, Carolina, la elegida por Nicola, reveló que estaba casada y que su participación en el programa no fue por amor, sino para impulsar su carrera artística. Nicola, quien había decidido darle una nueva oportunidad al amor tras su paso por la televisión mexicana, quedó desilusionado al enterarse de la verdad.

"Confié en ti, le mentiste a todo el mundo, a mi hijo, a mis amigos", declaró. La traición de la mujer no solo le dolió al peruano, sino también su entorno más cercano, quien también fue engañado. “Jugaste, lo ganaste, yo no me jactaría de eso. Viniste a impulsar tu carrera artística engañándome", dijo visiblemente afectado.