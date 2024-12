Magaly aplaude decisión del Grupo 5 de separar a Thony Valencia: “No deben manchar su imagen"

Durante la última emisión del programa Magaly TV La Firme, del 18 de diciembre, la conductora se pronunció sobre el anuncio del Grupo 5, que decidió separar al cantante Thony Valencia de la agrupación debido al escándalo que enfrenta tras ser acusado de no reconocer a su hijo.

Magaly, durante unos minutos, mostró el comunicado público de la agrupación, en el cual, a través de un video, se observa a los hermanos Cristhian y Andy junto a Elmer Yaipén. Este último tomó la palabra para anunciar públicamente que el cantante había sido retirado del grupo debido al problema en el que se encuentra involucrado.

La conductora aplaudió la decisión, señalando que una agrupación de renombre como esta no puede verse envuelta en un escándalo por parte de uno de sus integrantes que no asume la responsabilidad de sus acciones.

"Creo que una agrupación seria como el Grupo 5, a quien todos le tenemos mucho cariño y admiración, no debe manchar su imagen por un cantante que no tiene respeto por la vida de una criatura. Hay que hacerse responsables. Cada acto de nuestra vida trae consecuencias, y no se pueden borrar solo porque quieras eliminarlos de tu existencia. Con una criatura no podemos hacer eso. Es un pecado”, sostuvo Medina.

En tanto, continuó con su crítica, expresando que espera que el cantante solucione su problema. Asimismo, señaló que sus acciones están estrechamente relacionadas con los valores que posee y la formación que probablemente haya recibido.

“Muy bien que lo hayan sacado hasta que arregle sus cosas, y ojalá entre en razón. Esas son cuestiones de conciencia y valores: sobre cómo te crían y cuál es tu formación, porque no todas las personas hacen eso. En este país estamos tan carentes de tantas cosas que es de lo más normal negar a un hijo”, agregó.

¿Por qué Thony Valencia, cantante del Grupo 5, fue separado de la agrupación?

Después de mantener silencio por varios días, el Grupo 5 reveló que decidieron despedir a Thony Valencia de la banda luego de que su expareja Laura Zurita afirmara que el cantante se niega a reconocer a su hijo de 2 meses. Además de no pasarle manutención ni darle tiempo de calidad al menor.

"Durante la semana han pasado cosas. El tema de Thony es delicado, delicadisimo y nos tomó por sorpresa. Nos enteramos y tuvimos que llamar a Thony para informarle que estaba siendo separado del Grupo 5. Esperamos y exigimos que regularice estos temas. También comentarles que en todos estos años que tenemos a cargo del Grupo 5, estos temas de familia son prioridad para nosotros porque tenemos a cargo a muchas familias en nuestras empresas", aseveró la agrupación en un live en Facebook.