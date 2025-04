¿Por qué algunos enchufes tienen una tercera 'patita' y qué puede ocurrir si decides romperla?

Hace algunos años, la mayoría de electrodomésticos venían con un enchufe de 2 clavijas, el cual se podía conectar sin ningún problema a los tomacorrientes instalados en los hogares peruanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez más aparatos (como los Smart TV, laptops, refrigeradoras, entre otros) empezaron a llegar con un enchufe de tres 'patitas'.

Para solucionar este inconveniente, la mayoría de personas recurre al uso de un adaptador, el cual permite convertir esas tres clavijas en solo dos, con el objetivo de que sea compatible con los tomacorrientes. No obstante, hay quienes prefieren utilizar un alicate (u otro objeto similar) para romper esa tercera 'patita', sin imaginar que están cometiendo un gran error.

¿Para qué sirve esa tercera clavija?

A simple vista, la tercera 'patita' de los enchufes no parece muy importante, así que muchos las remueven, en lugar de comprar un adaptador o modificar su tomacorriente. Quizás no lo sepas, pero este conector (de dos clavijas planas y una circular) se le conoce como enchufe tipo B y no solo es usado en Perú, también en otros países de Sudamérica y Norteamérica.

Las dos clavijas planas, ubicadas de forma paralela, miden 1.5 centímetros de largo y se encargan de transferir energía a nuestros dispositivos electrónicos. Por su parte, la tercera 'patita' (que no es plana sino redonda) mide 1.6 cm de largo y tiene un diámetro de 0,5 cm. Además, se le conoce como "clavija a tierra" y tiene una función sumamente importante.

En caso ocurra una sobretensión (aumento del voltaje por encima de los valores establecidos), esta tercera 'patita' se encargará de redirigir al suelo toda la energía excedente que pudiera escapar de las clavijas planas. Es decir, proporciona una ruta segura para la corriente sobrante, evitando que una persona sufra una descarga eléctrica al tocar el aparato.

Vale resaltar que la tercera 'patita' de los enchufes no solo puede salvar tu vida, sino también la de tus electrodomésticos conectados. Esto se debe a que protege los componentes internos de los dispositivos para que no resulten dañados por variaciones en la corriente eléctrica, las cuales pueden ser muy frecuentes, especialmente en días lluviosos.

¿Por qué no debes romper esa tercera 'patita'?

Remover la tercera clavija de los enchufes con un alicate es un tremendo error, ya que no solo estarías impidiendo que proteja la vida útil de tus costosos electrodomésticos, sino que también estarías poniendo en riesgo tu propia seguridad, en caso toques un dispositivo (como un televisor inteligente) que se haya energizado debido a una sobretensión.

Si no tienes un tomacorriente compatible, es decir, que tenga entrada a tierra, puedes utilizar un adaptador para conectar tus dispositivos; sin embargo, esta es solo una solución temporal. Lo recomendable, según muchos expertos, es reemplazar los tomacorrientes de tu vivienda por otros más modernos que incluyan esta conexión a tierra.