Parece que el tiempo no ha pasado para Bruno Pinasco, ya que muchos creen que el conductor de televisión aún se mantiene en la flor de su juventud, por la manera en que luce. En redes sociales, algunos usuarios han señalado que posee la “eterna juventud”, por lo bien cuidado que luce físicamente.

PUEDES VER: Bruno Pinasco y Carlos Carlín revelan que comieron gato y gallo tras engaños de Mónica Zevallos y Maritere

¿Cuántos años tiene Bruno Pinasco?



Se sabe que Bruno Pinasco es uno de los conductores más queridos de la televisión peruana, por lo que ha logrado mantenerse vigente por más de 20 años en su conocido programa ‘Cinescape’. Sin embargo, una de las cosas que más le cuestionan todo el tiempo sus seguidores es su edad real, ya que consideran que sigue luciendo muy joven.

Para sorpresa de todos, Bruno Pinasco actualmente tiene 49 años, ya que el presentador nació el 1 de diciembre de 1974 en Lima. Sus fanáticos se han quedado incrédulos al comparar fotografías pasadas del conductor de televisión, señalando que hace 10 años lucía exactamente igual a como está en la actualidad.



¿Qué hace Bruno Pinasco para mantenerse tan joven?



En una entrevista pasada con Verónica Linares, Bruno Pinasco fue consultado por su ‘secreto’ para mantenerse siempre joven frente a la pantalla, por lo que, entre risas, señaló que simplemente intenta tener hábitos saludables todo el tiempo.

“En verdad, básicamente trato de cuidar mi peso, siempre estar en el rango normal. Soy vegetariano desde hace cuatro o cinco años, no sé si tenga algo que ver. Tomo muchos suplementos, eso sí; tengo mi arsenal de vitaminas y, además de bloqueador, lo que sí me funciona es que duermo bastante”, detalló el conductor.



Incluso, en una entrevista con el podcast de Carlos Carlín, Bruno Pinasco también reveló que lo único que hace para mantenerse joven a pesar de su edad es llevar una vida saludable y tener buenos hábitos.



“Quizás el té es lo que me ayuda, tiene muchos antioxidantes... Trato de hacer ejercicio, soy vegetariano, lo cual es reciente, de los últimos cinco años; supongo que también ayudará en algo... No lo sé, no tengo una respuesta exacta”, manifestó.