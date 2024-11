Magaly Medina hace 'reclamo' EN VIVO por su sueldo: "Me pagan como si trabajara una hora"

La presentadora Magaly Medina volvió a ser tendencia tras realizar un comentario en vivo que sorprendió a su audiencia. Durante su programa, la popular figura del espectáculo hizo un inesperado reclamo sobre su salario, afirmando con ironía: "Me pagan como si trabajara una hora". Su declaración generó revuelo entre los televidentes, quienes no tardaron en debatir el tema en redes sociales.

El comentario surgió en medio de una conversación relajada sobre el esfuerzo que implica producir su programa diario. La conductora aprovechó el momento para expresar su punto de vista respecto a su remuneración, lo que sorprendió a sus seguidores.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su sueldo?

Durante la emisión en vivo de su programa, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al reflexionar sobre su salario con un tono cargado de sarcasmo. La conductora, conocida por sus comentarios directos y controversiales, insinuó que su esfuerzo diario no se veía reflejado en su remuneración, lo que desató una mezcla de risas y asombro en el ambiente.

"¿Qué? ¿Hacemos 1 hora y cuarto de programa todos los días? ¿Hora y veinte? Mira ve, hacemos 1 hora y veinte de programa y me pagan como si trabajara 1 hora. Tengo que reclamar. Debo ser tan tonta que no me he dado cuenta", dijo Magaly Medina

Magaly Medina recibió el apoyo del público en Gamarra

Durante su visita a Gamarra, la conductora de 'Magaly TV, la firme' expresó su sorpresa y agradecimiento por el cálido recibimiento que recibió. Entre aplausos y numerosas solicitudes de fotografías, Magaly mostró su aprecio por el constante respaldo de su público a lo largo de los años.

Este momento no solo destaca la relación especial que mantiene con sus seguidores, sino que también evidencia su habilidad para permanecer relevante en el entretenimiento, consolidándose como una figura influyente tanto en la televisión como en las plataformas digitales.