A pesar que Gianmarco Mendoza es el único hijo de Magaly Medina, los seguidores de la periodista aún se cuestionan por qué no lo expone en redes sociales, pues han sido contadas las veces que ha hablado sobre la vida privada de su primogénito.



¿Por qué Magaly Medina prefiere mantenerse distanciada de su hijo?



Los fieles seguidores de Magaly Medina conocen perfectamente, por qué la periodista no comparte imágenes con su hijo Gianmarco Mendoza en redes sociales, pues ella ha confesado que prefiere mantenerlo lejos de la farándula peruana y no exponer su vida privada para que así él viva tranquilamente.

En uno de los episodios de su podcast, Magaly Medina tuvo como invitada a su hermana Mariela y ella no dudó en consultarle, acerca del distanciamiento que mantiene la ‘Urraca’ con su hijo Gianmarco Mendoza.



“Lo que pasa es que mi hijo, hace mucho tiempo, vuela solo. Y eso es lo que todos los papás queremos. Yo he tenido la capacidad de darle a mi hijo el tipo de educación que no tuve… Yo soy de las mamás que piensan que tus hijos no tienen que quedarse contigo hasta que consigan novia. Creo que los hijos tienen que volar”, detalló la conductora.



Magaly Medina prefiere no exponer a su hijo



Asimismo, Magaly Medina aseguró que Gianmarco Mendoza prefiere que no se lo asocie dentro del espectáculo, resaltando que su primogénito prefiere su total privacidad.



“No sé por qué la gente no lo puede entender. Creo que quieren a un grandulón al lado, mi hijo es muy independiente”, manifestó en su podcast dando por cerrado el tema.

Cabe señalar que Gianmarco Mendoza es el único hijo de Magaly Medina, fruto de la anterior relación de la periodista con Marco Mendoza. En una pasada entrevista de la conductora de televisión con Andrea Llosa, se animó a revelar cómo era la personalidad de su expareja y padre de su primogénita.



“Tenía 19 años. Fue mi primer enamorado. Me casé porque tenía que casarme. Mi papá no me iba a dejar tener un hijo sin casarme: era muy conservador. Conviví dos años. (…) Cuando me quedé embarazada, nosotros habíamos terminado”, aclaró la ‘Urraca’.