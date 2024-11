La reconocida conductora de televisión Magaly Medina protagonizó un momento emotivo al visitar el emporio comercial de Gamarra, donde fue recibida con ovaciones y muestras de cariño por parte de sus seguidores. Con su característico estilo directo, la figura de ATV quedó sorprendida por la multitud que se congregó para saludarla y demostrarle su admiración.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Medina recibe afectuosas muestras de cariño en su visita a Gamarra. Hace varios meses, también generó sorpresa en su cuenta de Instagram al mostrar cómo fue el recibimiento por parte de sus miles de seguidores en el emporio comercial.

Magaly Medina deja en shock en redes al mostrar impactante recibimiento en Gamarra

En su paso por Gamarra, la conductora de 'Magaly TV, la firme' no pudo evitar compartir su asombro y gratitud por la calurosa recepción. Rodeada de aplausos y solicitudes de fotos, Magaly agradeció el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su carrera. Este evento no solo subraya la conexión especial que mantiene con sus seguidores, sino que también refleja su capacidad de mantenerse vigente en el mundo del espectáculo, siendo una figura influyente tanto en televisión como en las redes sociales.

Medina Vela aprovechó su visita a Gamarra para visitar la tienda de su gran amigo Jorge Luis Salinas, a quien no dudó en agradecer por el caluroso recibimiento. Por su parte, el empresario también tuvo sentidas palabras para la popular 'Urraca'. "Gracias por visitarnos", respondió, a la par que también compartió el video del multitudinario recibimiento para la 'Reina de los ampays'.

Magaly Medina manda tajante mensaje en medio de cuestionamientos

Hace unas semanas, la siempre polémica conductora de 'Magaly TV, la firme' sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que, mientras decoraba una bandeja navideña, lanzaba un contundente mensaje dirigido a sus detractores. Con su característico estilo frontal, Magaly no dudó en abordar las críticas sobre el origen de su fortuna, dejando claro que su éxito es resultado de años de esfuerzo y trabajo constante en los medios de comunicación.

"Estoy invadida con el espíritu de la Navidad. Yo desde noviembre comienzo y es hora de aclarar un par de punto. Hay gente que últimamente está queriendo tirarme un barro, que yo soy una integrante de una organización criminal que mi plata la consigo por métodos turbios, que en vez de lavar ropa estoy lavando no sé qué. Yo creo que es gente que desconoce mi carrera, toda la vida he criticado a la gente que ha llegado a donde está, que en la televisión ha conseguido logros por métodos no tan santos", contó al principio Magaly, con un tono de voz molesto.