Gino Arévalo, recordado por sus papeles en el programa cómico ‘Recargados de risa’ y su popular personaje de ‘La Tacachera’, atraviesa un cambio de vida trascendental. Años después de haberse retirado de la televisión, el cómico ambulante ha decidido dedicarse de lleno a sus estudios de Derecho, buscando un futuro más estable para él y su familia. En su camino para obtener el título de abogado, Arévalo ha enfrentado desafíos y una reinvención personal que lo han llevado a replantearse la importancia de su imagen y el impacto en su entorno familiar. En este sentido, el artista asegura que no desea volver a la televisión, ya que teme que las bromas o su pasado como humorista puedan afectar la relación con su hija.

Este nuevo rumbo no solo refleja un cambio de profesión, sino un renovado compromiso con la superación y el desarrollo personal. “A la tele ya no regreso, es que no quiero avergonzar a mi hija con las bromas que puedan hacer”, señaló Arévalo a un diario local.

Gino Arévalo habla sobre su carrera de Derecho

Gino Arévalo se encuentra en la recta final de sus estudios, habiendo logrado balancear su vida académica con el trabajo en el taller. Según el cómico ambulante, su interés por la carrera de Derecho nació de su anhelo por un cambio profundo en su vida. Dejó los escenarios humorísticos para enfocarse en un camino donde pudiera aportar a su familia y generar un impacto positivo. “Voy a pasar a noveno ciclo, pero también trabajo en un taller donde hacen tolvas para camiones”, detalló Arévalo a diario Trome sobre su esfuerzo para culminar la carrera, enfatizando su compromiso con esta nueva meta.

El excomediante también ha confesado que el distanciamiento de la televisión fue una decisión consciente. Considera que sus días de bromas y personajes quedaron atrás y que, ahora, está enfocado en una vida con una misión distinta.

Gino Arévalo y la fuerte crisis que superó

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Gino Arévalo. El artista reveló que enfrentó una etapa complicada tras su separación de Xiomara Dachsel, madre de sus hijos, una situación que lo llevó a una profunda depresión. En enero de 2024, confesó haber perdido doce kilos debido al estrés emocional. “Estuve pasando por una etapa de depresión, pero ya estoy recuperándome. He bajado doce kilos, estoy bien flaco”, compartió Arévalo, quien incluso llegó a pensar en abandonar su carrera de Derecho en medio de la crisis.

A pesar de los momentos difíciles, el apoyo de sus amigos fue fundamental para que Arévalo retomara sus estudios y se mantuviera firme en su propósito de convertirse en abogado. “Gracias a Dios que mis amigos me han animado para seguir adelante”, dijo el cómico, reconociendo la influencia positiva de su entorno en su decisión de no rendirse. Hoy, Arévalo se siente fortalecido y enfocado en construir un futuro diferente, uno que le permita estar orgulloso de su nueva vida lejos del mundo del espectáculo.