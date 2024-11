Natalie Vértiz: "La salud mental es un tema que a todos nos debe preocupar"

Desde hace unas semanas, ‘Estás en todas’, espacio conducido por Natalie Vértiz, dio un giro en cuanto a su contenido. Sin dejar las notas light, el programa sabatino de América Televisión ha dado paso a un bloque llamado ‘Crimen y castigo’, a modo de recordaris de los casos policiales más sonados de los últimos años ocurridos en nuestro país.

“Le regalamos todos los sábados dos horitas de contenido a nuestro público y estamos contentos con los resultados. Mi productor siempre intenta cosas nuevas y ‘Crimen y castigo’ ha captado mucho la atención. Se presentan todos los detalles y los desenlaces que terminan en castigos de parte de la justicia. Además, aprovechamos para hablar de la salud mental que es un tema que a todos nos debe preocupar. En mi caso, en cada oportunidad que puedo hablo de la salud mental. Es un tema vital, importante. Hay que estar bien físicamente, claro, porque me encanta promover el deporte, pero también nos interesa como programa que la gente sepa que hay varias alternativas para recibir ayuda cuando te sientes estancado o en lo más profundo o triste. Siempre hay herramientas, caminos, salidas. Y parte de ello es acudir a un especialista. No debe haber ningún tabú en ir a ver a un psicólogo”.

La cotizada modelo e influencer agrega: “Hace poco me preguntaron qué fue lo más importante en mi vida y la de Jaco (Eskenazi) a la hora de decidir ser padres. Dije que para mí lo más importante es la inteligencia emocional porque cualquiera puede ser mamá, cualquiera puede ser papá, pero creo que es mucho más difícil de lo que uno se imagina. Y en verdad nosotros estamos forjando el futuro, y hay que trabajar mucho en uno mismo para poder darle a nuestros hijos esa paz mental y tranquilidad”.

Natalie Vértiz y Jaco Eskenazi, una de las parejas más queridas y estables del espectáculo. Foto: Instagram



Sobre cómo trabaja esa parte con sus pequeños de 10 y 3 años, señala “Les hablo siempre, les hago sentir que están en un espacio seguro, que pueden confiar en mí. Gracias a Dios, tengo a Jaco a mi lado, que es un papá presente, y siempre diálogo con él de todos los temas porque tenemos el mismo fin de educar a nuestros hijos y que sobre todo ellos se sientan seguros y con la certeza de que siempre vamos a estar allí, en lo bueno o en lo malo”. La modelo dio estas declaraciones durante la presentación de H&M Beauty.

Embajadora de diversas marcas internacionales, Vértiz regresará en breve a México para protagonizar una campaña. “Siempre estoy encantada de mostrarle a mis seguidores lo que hago, intentando hacer las cosas bien y transparentes. No me aloco por estar en todas partes porque para mí es importante tener prioridades bien claras. Me encanta trabajar, pero también amo estar con mis hijos en mi casa. Cuando tengo que trabajar me pongo la camiseta y hago lo mejor de mí, pero creo que hay momentos para todo”.

Acerca de cómo ha logrado ubicarse entre los rostros más cotizados del mundo de la publicidad a nivel mundial, señala que hay que saber rodearse de las mejores personas. “Gracias a Dios tengo un superequipo con un manager increíble. Y considero que soy una persona que siempre me ha gustado hacer las cosas relativamente bien, aprender de mis errores, ver el lado positivo de todo y aprender también de todo lo que estoy haciendo. Creo que el cielo es el límite”, finaliza la modelo quien para el 2025 se preparará para actuar. “Tengo ese pendiente, quiero explorar ese terreno y darme tiempo para asistir a los casting”.