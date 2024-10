La conductora de televisión Natalié Vértiz compartió su consternación en redes sociales tras conocer la noticia del fallecimiento de Liam Payne, el exintegrante de One Direction. La ex Miss Perú reveló que la noticia la había dejado impactada, recordando su encuentro con el cantante en una entrevista que tuvo lugar hace algunos años. La repentina partida de Payne ha dejado a miles de fanáticos alrededor del mundo en estado de conmoción, y Vértiz no fue la excepción, mostrando su tristeza en un emotivo mensaje.

Durante el programa que conduce, Vértiz compartió algunas anécdotas sobre su encuentro con Payne, recordando con nostalgia la entrevista y la experiencia de conocer a uno de los íconos del pop más queridos de la última década. La noticia de su muerte ha generado un profundo pesar, no solo en sus seguidores, sino también en aquellos que, como Vértiz, tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona.

¿Qué dijo Natalie Vértiz sobre la muerte de Liam Payne?

Natalié Vértiz expresó su pesar y sorpresa tras la noticia del fallecimiento de Liam Payne. A través de sus redes sociales, la conductora compartió un sentido mensaje donde reflejó la impresión que le causó enterarse de la muerte del exintegrante de One Direction, a quien tuvo la oportunidad de entrevistar el año pasado. En sus historias de Instagram, Vértiz comentó: "La vida es tan frágil. Hace como un año lo entrevisté y tenía tantos planes a futuro. ¡Qué tragedia!".

Revelan detalles del fallecimiento de Liam Payne tras trágica caída en Argentina

Liam Payne, exmiembro de One Direction, murió en un incidente fatal en Argentina después de caer desde el tercer piso del hotel donde se encontraba alojado en Palermo. Alberto Crescenti, quien dirige el servicio de emergencias médicas en Buenos Aires, describió las circunstancias en las que encontraron al cantante de 31 años al llegar al lugar.

El funcionario explicó a los medios que la caída le ocasionó "lesiones sumamente graves que le causaron la muerte de manera instantánea". "Llegamos con rapidez y con todos los recursos necesarios para intentar reanimarlo, pero no fue posible. Se hicieron esfuerzos de reanimación, pero no hubo éxito", declaró el director del SAME el miércoles al referirse al fallecimiento de Payne.

¿Quién era Liam Payne, exintegrante de One Direction?

Liam Payne fue un cantante, compositor y productor británico que alcanzó la fama como miembro de la banda One Direction. Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, saltó a la popularidad en 2010 tras participar en 'The X Factor', donde, aunque fue rechazado como solista, fue agrupado junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, formando One Direction, una de las bandas más exitosas de la década.

Durante su tiempo con la banda, Payne no solo prestó su voz sino que también colaboró en la composición de varios éxitos. Tras el receso de One Direction en 2016, inició su carrera solista lanzando el sencillo "Strip That Down" en 2017, y luego su primer álbum, LP1, en 2019. Además de su música, su vida personal también captó la atención mediática, especialmente por su relación con la cantante Cheryl, con quien tuvo un hijo en 2017.