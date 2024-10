David Harris murió a los 75 años en su casa, su hija confirmó la noticia. Foto: composición LR/ Variety/ The New York Times

David Harris, una figura destacada en el cine estadounidense, se hizo famoso en la película de culto 'The Warriors'(1979), donde interpretó a Cochise, un miembro de la pandilla protagonista. Su actuación marcó la industria y se volvió un ícono para generaciones de espectadores.

Sin embargo, la película, basada en la novela de Sol Yurick de 1965, enfrentó críticas iniciales debido a su temática y representación de la violencia en Nueva York, algo que no afectó su consolidación como una pieza de culto. La película dirigida por Walter Hill cuenta la historia de una que, tras ser acusada de asesinato, emprende un peligroso viaje desde el Bronx hasta Coney Island.

¿Quién fue David Harris?

David Dominic Harris nació en Nueva York el 18 de junio de 1949. Estudió en la High School of Performing Arts en Manhattan, donde un profesor de inglés le aconsejó integrarse en el área de arte dramático. Su primer papel importante llegó en el telefilme El juez Horton y los Scottsboro Boys, nominado en 1976 a mejor dirección y guion. En 1977, Harris actuó en la obra Servicio secreto, donde compartió escenario con figuras como Meryl Streep y John Lithgow.

Su carrera despegó con su actuación en 'Los Guerreros', una producción que se centra en la historia de una pandilla neoyorquina que debe luchar por sobrevivir mientras atraviesa peligrosas áreas de la ciudad. En esta película, Harris dio vida a Cochise, uno de los personajes más icónicos del filme, quien se convirtió en un símbolo de fuerza y camaradería.

David Harris, actor, falleció a los 75 años. Foto: CNN

¿De qué murió David Harris?

Harris falleció el viernes en su hogar en Nueva York, confirmó su hija Davina Harris a El New York Times. Nacido en esa misma ciudad el 18 de junio de 1949, el actor asistió a la High School of Performing Arts de Manhattan. La enfermedad fue un tema sensible para su familia, quienes han mostrado agradecimiento por las expresiones de apoyo y condolencias que han recibido.

Trayectoria de David Harris

Además de su papel en 'The Warriors', David Harris participó en varias producciones que complementaron su trayectoria. Aunque su interpretación de Cochise en la cinta de 1979 es su rol más emblemático, Harris también tuvo apariciones en películas y series de televisión a lo largo de los años, contribuyó a diversos géneros y proyectos. La película, en su momento criticada, se convirtió con el tiempo en una obra de culto. Actualmente, cuenta con un 88% de opiniones positivas en el portal Rotten Tomatoes.

"Estuve en Hong Kong, estuve en Filipinas, estuve en Tokio. He hecho muchas películas, pero me bajo del avión y la gente dice: 'Es el tipo de The Warriors'", reveló DavidHarris en una entrevista de 2019.