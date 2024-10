En una impactante revelación en ‘Magaly TV La Firme’, Pamela López compartió meses atrás una lista de mujeres con las que supuestamente Christian Cueva le habría sido infiel. Lo que más sorprendió a los espectadores fue encontrar el nombre de Melissa Klug entre las mencionadas, lo que generó un gran revuelo en su momento. Aunque el tema parecía haber quedado atrás para muchos, las consecuencias no se detuvieron ahí.

Ahora, se presume que Jefferson Farfán, quien mantenía una estrecha amistad con Cueva, no tomó estos rumores a la ligera. Según las imágenes que presentó Magaly Medina en su programa, el exfutbolista e influencer decidió distanciarse de su amigo a raíz de este tema, lo que evidenciaría el impacto que tuvieron los rumores en su relación personal.

Jefferson Farfán ya no menciona a Christian Cueva en su podcast

En la edición del jueves 24 de octubre, Magaly Medina reveló detalles sobre la aparente distancia que se ha generado entre Jefferson Farfán y Christian Cueva. Según el programa de espectáculos, la ‘foquita’ ha evitado referirse al futbolista del Cienciano en los nuevos episodios de su podcast ‘Enfocados’, lo que indica un distanciamiento entre los dos amigos.

"Cada que Farfán podía, le reventaba cohetes a Christian Cueva (...) Incluso en la sección 'Dame que te doy' de su podcast donde eligen qué jugador es mejor en su cancha, antes ponían a cada rato a 'Cuevita”, se escucha en la voz en off del informe de ‘Magaly TV la firme’. Sin embargo, en la nota también mostró cómo la costumbre de Farfán de mencionar a Cueva se fue desvaneciendo con el paso de las semanas, lo que ha llamado la atención de los seguidores del podcast.

Magaly Medina se pronunció sobre la relación desquebrajada entre Farfán y Cueva. Foto: ATV.

Semanas atrás, Paco Bazán había comentado que el distanciamiento entre Jefferson Farfán y Christian Cueva podría tener una causa más profunda. La revelación de una supuesta relación entre Cueva y Melissa Klug, ex de Farfán y madre de sus hijos, habría sido el punto de quiebre que afectó una amistad que parecía inquebrantable.

¿Quién reveló el presunto vínculo entre Melissa Klug y Christian Cueva?

En una reveladora entrevista con Magaly Medina, Pamela López sorprendió al confesar que su aún esposo, Christian Cueva, le admitió haber tenido un romance con Melissa Klug, a finales de 2017. Esta confesión, según López, fue uno de los momentos más difíciles en su relación con el futbolista. No obstante, la historia no terminó allí. En 2019, Pamela decidió enfrentar a Klug directamente, optando por una conversación privada a través de mensajes directos en Instagram.

"Sí, me reconoció. Yo le encaro a ella, porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella... (Chats) totalmente 'hot', le decía mi amor...", reveló la trujillana y madre de los tres hijos del futbolista Christian Cueva.