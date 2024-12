Durante la noche del lunes 2 de diciembre, una familia en Comas sufrió el ataque de extorsionadores, quienes detonaron un explosivo en su vivienda tras no recibir la suma de S/30.000 que pedían a cambio de protección. De acuerdo a la versión de los afectados, los ataques corresponden a los 'Injertos del Cono Norte', quienes vienen intimidándolos desde el 21 de noviembre. "Alinéense que la próxima es su muerte", se lee en una carta extorsiva dejada a la familia.

Según las primeras investigaciones, el artefacto correspondería a un explosivo casero, sin embargo, la Policía de Criminalística continúa realizando las diligencias del caso. La familia argumenta que uno de sus miembros se dedica a la distribución de agua en cisternas, pero que no poseen la cantidad necesaria para pagar el cupo: "Al parecer estos señores piensan que tenemos la cantidad que nos están solicitando, nos dejaron un número de teléfono".

Una de las víctimas contó también que no sienten apoyo de las autoridades, pues ellos mismos se han expuesto tras acudir a la Dipincri, Fiscalía y demás entidades para que atiendan su caso. "La Fiscalía dice que no se hace cargo de esos casos, que es crimen organizado... pero hasta ahorita no han hecho nada. De repente me tienen vigilada estos delincuentes", sostuvo la afectada.

La familia afectada en Comas se encuentra preocupada porque dos de sus integrantes son adultos mayores de edad y temen por su seguridad. "Van a seguir, si hoy cedemos, van a seguir en lo mismo en unos meses, no nos van a dejar tranquilos", expresaron a La República. En tanto, tras la explosión registrada la noche del 2 de diciembre, un policía que se encontraba cerca de la vivienda, resultó herido en la pierna.

