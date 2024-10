One Direction se pronuncia sobre muerte de Liam Payne: "Estamos completamente devastados"

Los fans de One Direction y la industria musical están conmocionados por la inesperada muerte de Liam Payne. El exintegrante de la famosa boy band falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Con solo 31 años, el cantante británico fue hallado sin vida en el patio interior del hotel Casa Sur, ubicado en el popular barrio de Palermo. Según reportes de las autoridades, las graves heridas que sufrió hicieron imposible su reanimación.

Liam Payne: últimas noticias tras la muerte del exintegrante de One Direction 19:03 La novia de Liam Payne dejó Argentina pocos días antes de su muerte La trágica muerte de Liam Payne en Argentina ha dejado muchas preguntas, especialmente porque, días antes del incidente, su novia Kate Cassidy había regresado sola a Miami. Aunque la pareja compartió en redes sociales momentos felices durante su estancia en Buenos Aires, Kate reveló en un video de TikTok que decidió volver antes porque el viaje, inicialmente planeado para cinco días, se extendió a dos semanas. 18:13 Harry Styles se despide de Liam Payne con emotivo mensaje: "Estoy terriblemente devastado" En su cuenta de Instagram, Harry Styles publicó un mensaje dedicado a su compañero de One Direction, Liam Payne, donde expresó sus condolencias a la familia de Liam. “Los años que pasamos juntos siempre permanecerán entre los más queridos años de mi vida”, afirmó .el cantante británico. Foto: Instagram/Harrystyles 17:23 Liam Payne: fans se reúnen en el Obelisco de Buenos Aires para darle el último adiós Conmovedora despedida. Fotos, cartas y flores fueron utilizadas por los seguidores del cantante para improvisar un santuario en la entrada del hotel donde Liam Payne falleció. 16:34 Zayn Malik habla por primera vez sobre la muerte de Liam Payne: "Eras el más calificado en todos los sentidos" Zayn Malik también utilizó su cuenta de Instagram para expresar su pesar por el fallecimiento de su amigo Liam Payne. "Perdí un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte cuánto me gustaría darte un abrazo por una última vez y decirte adiós oportunamente y decirte que te amaba y respetaba", señaló. 16:00 Louis Tomlinson tras la muerte de Liam Payne: "Perdí un hermano" Luis Tomlinson, por su parte, usó su cuenta personal de Instagram para dedicar un mensaje más extenso sobre Luis Tomlinson. "Estoy más que devastado como para escribir esto, pero ayer perdó un hermano. Liam era alguien que yo buscaba cada día, un alma positiva, graciosa y buena", refirió. Además, en sus sentidas palabras señaló que si su hijo Bear en algún momento lo necesita, será el tío que él necesite y le contará historia de cuán bueno era su padre. 15:54 One Direction se pronuncia sobre muerte de Liam Payne: "Estamos completamente devastados" One Direction, a través de su cuenta de Instagram, publicó un comunicado respecto al fallecimiento de Liam Payne. "Estamos completamente devastados sobre la noticia del fallecimiento de Liam. Cuando todos estemos listos, habrá más que decir. Pero ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amamos profundamente", indicaron. 14:52 Fiscalía de Argentina considera que fallecimiento de Liam Payne es una "muerte dudosa" La Fiscalía de Argentina refirió que el caso de Liam Payne se trata de una "muerte dudosa" , y considera que el compositor británico se encontraba solo al momento de su fallecimiento. Además, indicó que el joven de 31 años estaba "atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias". 14:49 Liam Payne estuvo acompañado de dos mujeres hasta poco antes de fallecer La Policía de Buenos Aires dio a conocer que Liam Payne se encontraba acompañado de dos mujeres. Ambas dejaron el hotel a las 3.00 p. m. (hora local) tras esperar al británico en el lobby. La Fiscalía las identificó y obtuvo sus testimonios para esclarecer los hechos. 14:46 Suspenden audiciones de Britain’s Got Talent tras fallecimiento de Liam Payne Simon Cowell detuvo las audiciones de 'Britain's Got Talent' luego de la muerte de Liam Payne. Cowell fue jurado de 'The X Factor', programa en el que Liam Payne inició su carrera artística. 13:03 Rita Ora se quiebra en concierto en Japón tras rendir homenaje a Liam Payne: "No puedo ni cantar" Rita Ora, quien se encontraba en Japón para dar una presentación, no pudo contener las lágrimas mientras cantaba en tema 'For you', una canción que interpretó junto a Liam Payne. La artista exclamó "no puedo ni cantar ahora mismo", mientras se mostraba en el fondo una fotografía del exintegrante de One Direction junto a ella. 12:57 ¿Por qué Liam Payne se encontraba en Argentina? El compositor británico Liam Payne se encontraba en Argentina porque asistió al concierto de su amigo Niall Horan, que tuvo lugar a inicio de octubre. Sin embargo, Payne decidió quedarse unos días más para pasar unas vacaciones junto a su novia. Su pareja, Kate Cassidy retornó a Estados Unidos horas antes de la muerte del exintegrante de One Direction. 12:49 Madre de Harry Style tras muerte de Liam Payne: "Era solo un chico..." La madre de Harry Style, Anne Twist, compartió en sus redes sociales un corazón roto, acompañado del texto "Era solo un chico...". La publicación en Instagram rápidamente se llenó de comentarios de fans del compositor británico, quienes le piden que cuide mucho a su hijo Harry. 12:41 Testigos informaron a TMZ que Liam Payne "había estado actuando de manera errática" El portal TMZ informó que testigos que se encontraban en el hotel dijeron que Liam Payne "había estado actuando de manera errática en el lobby". Incluso, aseguraron que el cantante británico "destrozó su computadora portátil y tuvo que ser llevado de regreso a su habitación”. 12:36 Liam Payne y el inicio de su carrera artística en The X Factor En 2008, Liam Payne se presentó por primera vez en 'The X Factor', programa británico de talentos. Si bien en ese entonces el joven de 14 años no consiguió avanzar en la competencia, fue en 2010 que regresó y sorprendió al jurado con su interpretación de 'Cry me a river' de Michael Bublé. Fue Nicole Scherzinger quien sugirió que deberían juntarse Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Liam Payne y así fue como nació One Direction. 12:31 Fiscalía de Argentina sugiere que Liam Payne habría estado inconsciente antes de caer de tercer piso de hotel La Fiscalía de Argentina señaló que Liam Payne, al parecer, habría estado inconsciente antes de caer del tercer piso de un hotel en el que se encontraba hospedado. "Liam Payne podría haberse arrojado hasta la muerte desde el balcón del tercer piso de un hotel mientras estaba semiconsciente o completamente inconsciente", informó la entidad. 10:51 Embajada británica en Argentina brinda apoyo a familia de Liam Payne La embajada británica en Argentina indicó que están brindando apoyo a la familia de Liam Payne tras conocerse de su trágica muerte. «Estamos apoyando a la familia de Liam Payne, quien falleció en Argentina, y estamos en contacto con las autoridades locales", informó el portavoz de dicha embajada. 10:13 Fans peruanas realizarán velada en el Parque Kennedy para despedir a Liam Payne Este jueves 17 de octubre, desde las 5.00 p. m., fans peruanas de Liam Payne se congregarán en el Parque Kennedy para despedir al cantante, quien falleció a los 31 años, en Argentina. “Se pide ser respetuoso para no causar disturbios, llevar velas a pilar y demostrar nuestra educación dejando todo limpio”, informaron en un comunicado. 09:31 Realizan autopsia al cuerpo de Liam Payne De acuerdo con el reporte de los especialistas, Liam Payne murió a causa de un “politraumatismo” que resultó en una “hemorragia interna y externa”. Esta conclusión preliminar se relaciona con la caída de aproximadamente diez metros que sufrió desde el balcón de su habitación, situada en el tercer piso del hotel Casa Sur. 08:33 'The X Factor', programa donde Liam Payne se dio a conocer, destrozados por muerte de Liam Payne 'The X Factor', programa británico en el que Liam Payne mostró su talento al mundo, también lamentó la muerte del exintegrante de One Direction. "Estamos destrozados por el triste fallecimiento de Liam Payne. Él era inmensamente talentoso y, como parte de One Direction, Liam dejará un gran legado en la industria musical y en todos los fans alrededor del mundo", expresó el show a través de su cuenta de X. 08:28 Greg, hermano de Niall Horan, se despide de Liam Payne: "Mi corazón está con su familia" Una de las personas que comentó sobre el lamentable fallecimiento de Liam Payne fue Greg Horan, hermano de Niall Horan. A través de su cuenta de Instagram, recordó momento que vivieron cuando los jóvenes estaban en One Direction. "Siempre serás recordado, Liam. No existen palabras para describir cuánto quiero abrazar a mi hermano y cuidarlo, mientras el mundo recuerda momentos tuyos, de él y de los chicos", expresó. 08:20 Familiares de Liam Payne piden que se respete su privacidad: "Lo recordaremos por su alma amable y divertida" La familia de Liam Payne emitió un comunicado este jueves 17 de octubre, en el que señalan que están destrozados por el fallecimiento del exintegrante de One Direction. Además, han solicitado que se respete su privacidad en este difícil momento. "Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este momento terrible", mencionaron. 08:15 La llamada al 911 antes de la muerte de Liam Payne El recepcionista del hotel en que estaba hospedado Liam Payne se comunicó con el 911 minutos antes de su fallecimiento. El personal hizo la llamada porque el cantante se encontraba fuera de sí y querían que personal policial se acerque al establecimiento para garantizar que no se hiciera daño. "Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor", indicó. 21:26 Las últimas publicaciones de Liam Payne minutos antes de su muerte en Argentina Liam Payne utilizó su cuenta de Snapchat para conectarse con sus seguidores poco antes de su trágico accidente. En sus últimas publicaciones, compartió fotos y videos que documentaban su experiencia en Argentina. Uno de los videos más destacados muestra al cantante hablando sobre sus vivencias en el país, acompañado del mensaje "A lovely day en Argentina", deseando un buen día a sus fans. Esta publicación se hizo solo horas antes de la tragedia, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores en redes sociales. Además de este video, el cantante publicó una serie de 40 fotos que retrataban su estancia en el hotel y momentos disfrutados con su novia. Entre sus últimas publicaciones, una imagen en particular, donde aparece con su pareja y que fue tomada en 2023, generó numerosas especulaciones entre sus seguidores. 21:11 Revelan últimos momentos de vida de Liam Payne tras caída en Argentina Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires, describió el estado en el que hallaron al cantante de 31 años al arribar al lugar. Según informó a los medios, la caída le causó "lesiones gravísimas que resultaron en su fallecimiento inmediato". “A las 17: 04 p.m. a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17:11 p.m. arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos de que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN. 21:01 Así se veía la habitación en la que se hospedaba Liam Payne antes de morir Según lo informado en Noticias Caracol, la policía de Buenos Aires confirmó que las imágenes que circulaban en redes sociales sobre la habitación de Liam Payne son auténticas. En las fotos, se puede ver que los agentes encontraron la habitación de hotel completamente destrozada, con evidentes signos de violencia. Además, se habrían hallado drogas, encendedores, medicamentos, y la pantalla del televisor estaba rota. "Se trata de imágenes sensibles que han estado circulando en redes, pero hasta ahora no teníamos confirmación. La policía de Buenos Aires nos ha proporcionado detalles sobre lo que encontraron en la habitación tras realizar la inspección, confirmando que corresponde al cuarto donde estaba Liam Payne", informaron. 20:31 El llamado al 911, antes de la muerte de Liam Payne Poco antes del trágico fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, se registró una llamada al 911 alertando sobre la situación del músico en el hotel. El reporte indicaba que Payne se encontraba "sobrepasado de droga y alcohol", lo que encendió las alarmas de los servicios de emergencia. La situación escaló rápidamente y, lamentablemente, culminó en su caída fatal desde el tercer piso del hotel en Buenos Aires. 20:25 ¿Quién era la novia de Liam Payne? Kate Cassidy era su novia desde 2022, un romance que surgió poco tiempo después de que Liam rompiera su compromiso con la modelo Maya Henry. 20:25 ¿Cómo se cayó Liam Payne? El músico británico Liam Payne, exmiembro de la famosa banda One Direction, falleció el miércoles tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, donde se encontraba de visita. Se informó que, al parecer, estaba bajo la influencia de drogas o alcohol al momento del incidente. El artista tenía 31 años. 20:24 ¿Qué ha pasado con Liam Payne? El ex miembro de One Direction, Liam Payne, fue encontrado sin vida a los 31 años este miércoles en el hotel Casa Sur, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El artista murió tras precipitarse desde un tercer piso al patio interno del establecimiento, situado en la dirección Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo.

Alberto Crescenti, director del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), detalló que el equipo médico llegó al lugar a las 17:11, solo minutos después de recibir la alerta sobre el accidente. A pesar de sus esfuerzos, los intentos de reanimar a Liam Payne no tuvieron éxito debido a las “lesiones extremadamente graves” que presentaba. Las primeras investigaciones indican que el cantante sufrió una fractura en la base del cráneo, lo cual resultó en una lesión fatal.

A lo largo de su carrera, Liam Payne dejó un legado musical que sus seguidores nunca olvidarán. Foto: The Guardian

¿Cómo falleció Liam Payne?: un trágico accidente en Buenos Aires

La noticia del fallecimiento de Liam Payne tomó por sorpresa a los medios y a los seguidores del ex miembro de One Direction. El incidente ocurrió en el hotel Casa Sur de Palermo, un alojamiento reconocido en el área de Costa Rica 6092. Según los informes, un empleado del hotel escuchó un fuerte impacto en el patio trasero, lo que le llevó a notificar de inmediato a las autoridades. Los oficiales que llegaron al lugar encontraron a Payne sin signos vitales, y los equipos médicos confirmaron que no había posibilidad de reanimación.

Alberto Crescenti explicó que "el cuerpo presentaba lesiones incompatibles con la vida", y que la altura desde la cual cayó fue de aproximadamente 14 metros. Los oficiales no pudieron confirmar la identidad de inmediato, pero más tarde se confirmó su identidad a través de su pasaporte, lo cual generó un profundo pesar entre sus fans.

Fans de One Direction se despiden de Liam Payne

El fallecimiento de Liam Payne no solo afecta a quienes fueron sus seguidores, sino también a la comunidad musical y a sus ex compañeros de banda. En redes sociales, los fanáticos de One Direction expresaron su incredulidad y tristeza ante la noticia. “No puedo creer que Liam se haya ido”, comentaron en plataformas como Twitter. Este sentimiento de pérdida es palpable, ya que la banda fue una parte significativa de la vida de muchos durante su auge en los años 2010.

Liam Payne, junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, formó la banda en 2010 durante el programa británico 'The X Factor'. La jueza Nicole Scherzinger propuso reunirlos como grupo, y el éxito fue inmediato. One Direction se convirtió en un fenómeno global, acumulando millones de seguidores y logrando éxitos de ventas con álbumes como 'Up All Night' y 'Take Me Home'. Aunque el grupo anunció una pausa en 2015, sus miembros continuaron con carreras solistas, destacándose Liam con el sencillo “Strip That Down”.

Liam Payne fallleció a los 31 años. Foto: Composición LR/Liam Payne/Instagram

¿Qué le sucedió a Liam Payne?: las investigaciones y el contexto de su trágico final

Hasta el momento, se ha confirmado que la causa de la muerte de Liam Payne fue la caída desde el balcón de su habitación, pero las circunstancias exactas siguen bajo investigación. El caso está en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 14 de Buenos Aires, y se esperan los resultados de la autopsia para arrojar más luz sobre los detalles del accidente. El fiscal Andrés Esteban Madrea y el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires están a cargo del caso.

Asimismo, se hicieron públicas diversas imágenes de cómo lucía su habitación de hotel minutos antes de su fallecimiento. Según la información que fue revelada por Noticias Caracol, la policía de Buenos Aires confirmó que las imágenes que se hicieron virales en redes sociales sí corresponden a la habitación de Liam Payne. En las fotografías se evidencia el cuarto de hotel presentaba destrozos y con claros signos de violencia. También habrían encontrado drogas, encendedores, medicinas. Incluso, se puede percibir que el televisor de la habitación tenía la pantalla rota.

Así se encontraba la habitación de Liam Payne antes de su fallecimiento. Foto: Twitter

¿Dónde falleció Liam Payne?: el hotel llamó al 911

Se dio a conocer la llamada que personal del hotel hizo al 911 al ver que Liam Payne se encontraba fuera de sí. El pedido era que se acercaran a poner orden porque el cantante estaba destrozando la habitación. El recepcionista del hotel fue quien realizó la llamada: "Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor", indicó.

De igual manera, insistió en el pedido a las autoridades para que registraran el establecimiento y evitaran que se hiciera daño: "Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Necesitamos una habitación que tiene balcón. Y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida".