El profesor Julio César Pacheco Pimentel, quien fue asesinado por sicarios en el colegio Julio C. Tello, ubicado en el distrito de Ate el lunes 14 de octubre, tenía un vínculo familiar por parte de su madre con la presidenta Dina Boluarte. Al igual que la mandataria, Pacheco Pimentel nació en el distrito de Chalhuanca, situado en el departamento de Apurímac.

De acuerdo a la información difundida por Panamericana Televisión el 15 de octubre, se indicó que Dina Boluarte era prima materna del profesor que fue víctima del atentado en el colegio del distrito de Ate. Sin embargo, un día después, en el programa La Encerrona, Marco Sifuentes reveló que la víctima del asesinato es en realidad sobrino de la presidenta Boluarte. Además, aseguró que el profesor nació en el distrito de Chalhuanca, igual que Boluarte, según lo informaron dos familiares del docente en una conversación.

Asimismo los apellidos de la mandataria son Boluarte Zegarra y la madre del profesor es Pimentel Zegarra, por lo que ambas eran primas. A esto se le suma que Hilda Pacheco Pimentel, hermana de profesor y quien en el 2023 fue designada subprefecta de Chincha, además de estar involucrada en un escándalo por celebrar su cumpleaños en horas de trabajo, se mantuvo en el cargo durante el Gobierno de Dina Boluarte, tras ser retirada durante la gestión de Pedro Castillo.

Crimen se dio dentro del colegio. Foto: Rosario Rojas/LR

Fue el lunes 14 de octubre, un docente fue asesinado en la entrada del centro educativo, ubicado en la avenida 20 de Agosto, en el distrito de Ate. Según información proporcionada por el ministro del Interior, el profesor se encontraba envuelto en un litigio de terrenos y había recibido amenazas previas por parte de familiares.

Julio Pacheco Pimentel, un docente que impartía el curso de Comunicación Social en el colegio Julio César Tello, estaba dictando clases cuando recibió una llamada del colegio solicitando que bajara para atender a una visita. De acuerdo con los testimonios de quienes presenciaron el hecho, este suceso tuvo lugar a las 5:00 p. m.

Al acercarse al recibidor, un hombre que portaba una carta blanca desenfundó un arma y disparó tres veces contra Julio Pacheco Pimentel. El crimen ocurrió en presencia de varios escolares que se encontraban dentro del colegio. Tras el asesinato, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Familiar de Dina Boluarte había sido amenazado un día antes de ser asesinado

Tras ese lamentable suceso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que el asesinato de Julio Pacheco Pimentel está relacionado con disputas por una propiedad. Según las declaraciones de la esposa del profesor, el agresor había visitado su domicilio un día antes del crimen, preguntando por la víctima.

En esa misma línea el ministro, de acuerdo a las primeras pesquisas y los datos brindados por la esposa del fallecido, informó que se ha podido constatar que el familiar de Dina Boluarte tenía conflictos legales con parientes, entre ellos hermanastros y primos, en temas relacionados con propiedades, según declaraciones del Ministro del Interior.

Juan Santiváñez minimiza asesinato de profesor en pleno estado de emergencia: "No significa que no esté dando resultados"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, restó importancia al asesinato del profesor ocurrido dentro del colegio Julio César Tello, en Ate, al señalar que, a pesar de este trágico suceso, su ministerio ha logrado resultados en la reducción de la inseguridad ciudadana.

"(¿Dónde está el estado de emergencia?)He estado acá en la sesión y acabo de tomar conocimiento del hecho y vamos a esperar justamente los resultados de la investigación. Nosotros en el estado de emergencia estamos operando y estamos haciendo cosas. El día de ayer se han desarrollado operativos donde, durante el fin de semana, hubo más de mil detenidos. No solamente eso. También, hemos ingresado a los penales del país, hemos capturado más de tres organizaciones criminales. Entonces, no podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados. Definitivamente, hay que investigarlo porque ha ocurrido, como usted dice, en un estado de emergencia", dijo.

Dina Boluarte no informó sobre ello a la prensa. Foto: composiciónLR/difusión

Fiscalía inicia investigación preliminar del asesinato del profesor en colegio de Ate

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santa Anita (1.er Despacho) comunicó, tras este lamentable suceso, que se encuentra llevando a cabo una investigación preliminar en contra de aquellos que sean responsables del delito de sicariato, en perjuicio de Julio Pacheco familiar de la presidenta Dina Boluarte

Además, la fiscal provincial Doris Beltrán Espinoza ha ordenado que la División de Homicidios-PNP recopile la declaración de los familiares, testimonios de testigos y del director del plantel, los informes periciales físico-químicos de la escena del crimen y de biología forense, entre otros aspectos relevantes para la investigación.

El docente era padre de cinco hijas, dos de ellas adultas y tres menores de edad. Su esposa también ejerce la profesión de docente.

Subdirectora del colegio de Ate se pronunció tras asesinato de familiar de Dina Boluarte

Malena Rojas, quien ocupa el cargo de subdirectora en la institución educativa Julio César Tello, relató a La República que Pacheco Pimentel le había mencionado un conflicto relacionado con terrenos que enfrentaba. “Conversé con él, me ha comentado algunas cosas y le di algunas recomendaciones”.

Rojas manifestó que se encontraba coordinando con Pacheco Pimentel las olimpiadas que estaban programadas para llevarse a cabo el martes 15 de octubre. “Nos sentimos muy dolidos con el colega. Es un profesor con el que hace poco hemos terminado un curso, un profesor que estaba en permanente formación. Tenía muchos deseos de crecer”.