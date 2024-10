Ha*Ash CONFIRMA concierto en Lima para el 2025: ¿cuándo y dónde será su show?

El influyente dúo de pop country latinoamericano, Ha*Ash, volverá a nuestro país para reencontrarse con sus seguidores peruanos, como parte de su gira ‘Haashville Tour’. Este concierto será un recorrido por las raíces musicales de las hermanas, fusionando pop, country y sus influencias mexicanas para brindar una experiencia única y emotiva.



¿Cuándo será el concierto de Ha*Ash en Lima?



Las cantantes cantantes y compositoras estadounidenses Hannah Nicole y Ashley Grace ofrecerán un show diseñado para conectar profundamente con sus seguidores, programado para el 14 de marzo de 2025. Los fanáticos podrán revivir los temas que marcaron la trayectoria de Ha*Ash y los han acompañado a lo largo de su exitosa carrera.



El ‘Haashville Tour’ promete ser una puesta en escena inolvidable, celebrando no solo los éxitos musicales del dúo, sino también su autenticidad, su apego a sus raíces y su conexión con los fans. No faltarán temas como ‘Te dejo en libertad’, ‘Todo no fue suficiente’, ‘¿Qué hago yo?’, ‘Perdón, perdón’, ‘Impermeable’, ‘Estés donde estés’ y ‘Ex de verdad’.

Este espectáculo contará con tecnología avanzada en sonido e iluminación, garantizando una experiencia completa e inmersiva para cada asistente. Desde baladas emotivas hasta canciones llenas de energía, Ha*Ash recorrerá su historia musical con la autenticidad que siempre las ha caracterizado.



Ha*Ash en Lima 2025: precio de entradas



Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 10 de octubre a las 10:00 a.m. a través de en Teleticket, y se espera una gran demanda debido al gran número de fanáticos del dúo en Perú. Este concierto promete ser uno de los eventos más esperados del año, ofreciendo una propuesta fresca, emotiva y llena de sorpresas para el público peruano.

Hannah Nicole y Ashley Grace han conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. Foto: difusión

Cabe recordar que la última vez que el dúo mexicano se presentó en Lima fue el pasado 5 de marzo de 2023, en el Club Cultural Lima Chorrillos. Aquel día, el escenario tembló con la presencia de Ashley Grace y Hanna Nicole, más conocidas por sus nombres fusionados como Ha*Ash.



¿Cuál es la trayectoria de Ha*Ash?



Con más de 20 años de carrera, Hannah Nicole y Ashley Grace han conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. Sus letras, que exploran temas como el amor, el desamor y la esperanza, se han convertido en himnos para distintas generaciones.

Ha*Ash cuenta con más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify. Foto: difusión

La habilidad de Ha*Ash para fusionar géneros musicales y mantener una conexión auténtica con sus raíces mexicanas ha sido fundamental para su éxito y sigue siendo un elemento distintivo en la industria musical. Actualmente, Hannah Nicole y Ashley Grace cuentan con más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que subraya su influencia perdurable en el pop country en español y su conexión tanto con el público de su país natal como a nivel internacional.



¿Ashley Grace sufre por amor?



El dueto fue noticia recientemente cuando Ashley Grace sorprendió a sus seguidores durante una presentación, compartiendo entre lágrimas que está pasando por un momento complicado en su vida personal. Este emotivo instante tuvo lugar en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, como parte de su gira ‘Haashville’, mientras Ashley interpretaba una de sus canciones más emblemáticas.



Según la prensa, el concierto transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de interpretar ‘¿Qué hago?’, una canción que los fans consideran un himno al desamor. “Ahorita, digamos que no la estoy pasando del todo bien, pero estoy bien... Cuando estás en un momento difícil y no sabes si vas a salir de esa soledad, si hay alguien pasando por lo mismo esta noche, esta canción me ha ayudado a superar muchos corazones rotos porque me hace saber que no estoy sola”, expresó la cantante.

Ha*Ash regresa a Lima