Greissy Ortega, hermana de la conocida cantante Milena Zárate, ha generado preocupación entre sus seguidores luego de ser desalojada del departamento que alquilaba en Lince. La joven, que fue expulsada junto a sus tres hijos, no pudo evitar el impacto emocional de la situación, y su pareja, Randol Pastor, declaró que la estaba trasladando a la clínica debido a su estado delicado. "Ella tiene anemia y es depresiva, y sus medicinas están adentro", comentó Randol al referirse a las razones por las que Greissy se encontraba afectada tras el incidente.

Este episodio ha traído a la luz la difícil situación que enfrenta Greissy Ortega en su vida diaria. Randol Pastor explicó que, a pesar de haber abonado un mes de alquiler, fueron acusados de deber dos meses, lo que motivó la expulsión. La pareja ha mostrado su molestia frente a lo que consideran un acto injusto y, a la vez, han expresado su preocupación por los efectos en la salud de Ortega, quien enfrenta un cuadro de anemia y un historial de depresión.

Greissy Ortega es llevada de urgencia a la clínica

Luego del desalojo, Randol Pastor, pareja de Greissy Ortega, se encargó de llevarla a una clínica debido a su delicado estado. El propio Pastor confirmó la gravedad de la situación, indicando que Greissy, además de enfrentar la anemia, ha visto cómo su salud mental se ha deteriorado tras la expulsión. “Me la estoy llevando por urgencia”, dijo Pastor en diálogo con Trome.

Pastor reveló que Ortega ha estado bajo una fuerte presión, ya que, además del problema de salud, debe afrontar el bienestar de sus hijos. Según el testimonio de Randol, las dificultades financieras han complicado aún más la situación. Por esta razón, el traslado a la clínica se volvió necesario para estabilizar a Greissy y asegurar que reciba la atención que necesita. “Ella es muy sensible, y estos momentos la afectan muchísimo. No ha sido fácil para nosotros, especialmente para ella”, comentó, destacando el impacto emocional del desalojo en Ortega.

Greissy Ortega fue desalojada por incumplir pago de alquiler

El conflicto inició cuando el dueño del departamento, Maycol Cayllahua, recurrió a la televisión para denunciar que Ortega le debía dos meses de alquiler. Cayllahua afirmó que, pese a haber dado facilidades para el pago, Greissy no cumplió con el acuerdo establecido. Según el propietario, inicialmente acordaron que el alquiler sería de S/700 al mes, sin necesidad de garantía o adelanto, debido a que el lugar estaba en refacciones. Sin embargo, asegura que Ortega dejó de abonar el monto correspondiente, motivo por el cual decidió llevar a cabo el desalojo.

Durante el enfrentamiento, Greissy Ortega se defendió de las acusaciones, negando tajantemente la supuesta deuda y argumentando que el desalojo se produjo de manera irregular. Ortega declaró que Cayllahua invadió la privacidad de su hogar, llevando a la prensa y exponiendo a sus hijos. “El señor invadió la privacidad de mis hijos, me llevó la prensa hasta mi cuarto, tengo tres menores de edad y eso no está bien”, explicó Ortega, visiblemente afectada por la situación. Ortega aseguró, además, que su familia ha cumplido con los pagos acordados y que no deben nada.

El propietario, por su parte, se mantuvo firme en su postura, insistiendo en que Greissy Ortega y Randol Pastor deben abandonar el lugar. "Yo te he dado desde el jueves. Ándate, pues, hermano. Ustedes verán dónde se van", expresó Cayllahua, quien aseguró haber dado suficiente tiempo para que la pareja se retire.