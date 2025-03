Rafael Pascuale y la estética del Barroco en “Espejos de una humanidad perdida”

Escribe: Leyla Aboudayeh*

La obra de Pascuale establece un inquietante diálogo entre la tradición barroca y el impacto de la imagen en la era digital. Inspirado en artistas como José de Ribera, Guido Reni y Rubens, su trabajo se sumerge en la crudeza del cuerpo humano, explorando la fragilidad, la violencia y la despersonalización. Pero en un mundo saturado de imágenes, donde la guerra y el sufrimiento se consumen en tiempo real a través de las pantallas, su pintura adquiere un significado aún más perturbador.

El historiador y curador Ramón Mujica Pinilla, al contextualizar Espejos de una humanidad perdida, en el Museo de Arte Contemporáneo, señala que "el Barroco es un lenguaje visual que busca conmover al espectador a través de la teatralidad del sufrimiento". Bajo esta premisa, Pascuale recupera la obsesión barroca por la materialidad del cuerpo, pero lo hace desde la óptica de la era digital, en la que la imagen del dolor se ha convertido en mercancía, en contenido viralizable que, lejos de conmover, muchas veces anestesia.

En su obra, los personajes carecen de rostro y muestran múltiples extremidades. La eliminación de la identidad individual es una respuesta a la sobreexposición de la imagen humana en la actualidad. Si en el Barroco la representación del cuerpo apuntaba a lo divino, en la era digital este se ha reducido a una mera cifra, un dato en un flujo incesante de información. Pascuale se pregunta qué significa ser humano cuando nuestra identidad es maleable, cuando la imagen de un niño muerto en Gaza se diluye entre noticias, memes y comerciales de consumo.

Rafael Pascuale. Foto: MAC.

La pieza “Masacre” es una de las más elocuentes en este sentido. Como metáfora de la violencia y la deshumanización, esta obra confronta al espectador con la crudeza de la guerra. No es una representación específica de un conflicto en particular, sino un reflejo de la capacidad humana para la destrucción. Sin embargo, la coyuntura bélica actual, con las atrocidades documentadas en tiempo real en Gaza y transmitidas sin filtros en redes sociales, le otorga una resonancia particular. La pintura barroca buscaba provocar una respuesta emocional intensa; en cambio, la imagen digitalizada del dolor, reproducida hasta el infinito, genera una saturación que nos insensibiliza.

Pascuale, consciente de esta paradoja, no solo utiliza la estética del Barroco para hablar de la violencia, sino que lo hace con técnicas que replican la profundidad y la textura de aquella pintura. Sus fondos negros, logrados con capas superpuestas de óleo, evocan la oscuridad teatral de Caravaggio y Van Dyck. Sin embargo, en un mundo donde la imagen ya no tiene el peso de la materialidad, su trabajo parece recordarnos la importancia de la fisicidad del arte. Frente a la inmediatez y lo efímero de lo digital, sus lienzos invitan a una contemplación que resiste la rapidez del scroll.

La pregunta que su obra deja en el aire es inquietante: ¿seguimos sintiendo el impacto de la imagen de la muerte, o la repetición la ha convertido en un espectáculo más? Mientras el Barroco sacralizaba el sufrimiento para generar devoción, la era digital lo banaliza al punto de volverlo irrelevante. Pascuale nos coloca en ese umbral incómodo entre la carne y el pixel, entre la conmoción y la indiferencia. Su obra no busca dar respuestas, sino abrir un espacio de reflexión en un mundo saturado de imágenes que, paradójicamente, nos impiden ver.

"Hoy, las imágenes de dolor se consumen con la misma velocidad con la que se pasa de un video a otro. La pintura me permite resistir esa fugacidad y devolverle peso a lo que vemos".

* Directora cultural de Fugaz y fundadora de Vocablo del arte (vocablodelarte.com).

…

Espejos de una humanidad perdida

Rafael Pascuale

Hasta el 25 de mayo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (Av. Miguel Grau 1511, Barranco).

Horario: de martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.