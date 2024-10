Magaly Medina respondió fuertemente a Christian Cueva en 'Magaly TV, la firme' el 4 de octubre, luego de que el futbolista peruano compartiera, y borrara en cuestión de minutos, un polémico mensaje en sus redes sociales que ha remecido al público y a la farándula nacional. La popular 'Urraca' no dudó en reprochar al pelotero, afirmando que no le interesaba que se expusiera la situación que estarían pasando los hijos que tiene con su aún esposa Pamela López.

Horas antes, Medina reveló en su programa de ATV unos comprometedores audios de Cueva, en los cuales la nana de sus niños le pide desesperadamente dinero para los menores. Tras ello, 'Aladino' subió y borró rápidamente una historia en su Instagram. Aunque no se dirigió a nadie en específico, su mensaje fue interpretado por muchos, incluyendo Magaly, como una posible burla ante esta situación.

Magaly arremete contra Christian Cueva

El 4 de octubre, Magaly Medina abrió su programa dedicándole un espacio a Christian Cueva para criticarlo duramente por sus recientes acciones. La 'Urraca' primero reprochó a 'Aladino' por mostrarse en una situación en público con Pamela Franco, pero no cumplir con las obligaciones que tiene con sus hijos.

La periodista de espectáculos también arremetió contra el futbolista peruano por su mensaje hoy borrado en Instagram, en el cual él había colocado una expresión de risa junto a la cara de un payaso luego de revelarse los audios compartidos por la nana de sus hijos a 'Magaly TV, la firme'. La conductora, además, le recordó a Cueva que él y su club, Cienciano, habían prometido un cambio para bien cuando explotó la situación de violencia que vivió Pamela López por su parte.

"Eso es lo que le interesa a Cueva, lo que se diga de él. No le interesa su imagen. ¿El club Cienciano no prometió que él iba a enmendar su vida? ¿No era el hombre que estaba arrepentido, que decía "por favor, déjenme jugar, solo quiero jugar para darle sentido a mi vida"? Ahí está, palabrería barata. ¿Quiénes le creyeron? Yo nunca le creía. "Ja, ja, ja, payasa". Eso le parece un chiste, que se revele a todos que sus hijos no tienen ni para sus alimentos. Y de ahí lo borró. "Alguien de su entorno seguramente le dijo: oye, bórralo, pues", manifestó Magaly Medina.

Pamela López expone la falta de apoyo de Christian Cueva

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Pamela López destacó la falta de apoyo de Christian Cueva para sus hijos tras su separación. Según López, el futbolista peruano ha aportado económicamente en solo dos ocasiones: una para un viaje al norte del país durante las Fiestas Patrias y otra suma de 3.000 soles el 25 de septiembre, que se utilizó principalmente para tratamientos dentales de los niños, dejando pocos fondos para sus otras necesidades básicas.

La situación financiera se ha vuelto tan difícil, sostuvo López, que incluso la nana de los menores tuvo que recurrir directamente a Cueva para pedirle apoyo para su alimentación. En audios divulgados en 'Magaly TV, la firme', Cueva respondió de forma evasiva, asegurando que intentaría enviar dinero. López calificó esta situación como "insostenible" y subrayó el limitado papel que ha desempeñado el jugador como padre desde la separación.

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/Andina/Captura/Difusión

Resumen sobre la respuesta de Magaly a Cueva